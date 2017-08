A poner el hombro

Ha sido remitida por el Ejecutivo a la Asamblea, para su análisis y aprobación, la Proforma Presupuestaria 2017. En la parte de ingresos existe una sobre estimación, pues se considera igual comportamiento de los ingresos del primer semestre para el segundo semestre, lo cual no es procedente, pues son distintas situaciones. El IVA ha bajado, las salvaguardias ya no existen y la recuperación de la producción no será posible en el corto plazo.

Los gastos deben ser de calidad, no se observa una resolución inmediata en reducir el gasto corriente, principal rubro de gastos.Un presupuesto debe elaborarse en términos los cautelosos y pesimistas, considerando problemas de carácter exógenos, no inflar los ingresos para demostrar que los resultados sean positivos.



Las medidas tomadas por el Ejecutivo, como vender algunos vehículos de los ministerios, disminuir el 10% de los sueldos del nivel jerárquico superior y vender algunos bienes, son ingresos que no solucionan el gran problema. Se deben tomar medidas, aunque no nos gusten, que van a afectar a un grupo de la población, debemos apoyar a la recuperación de la economía del país. Una de las alternativas: bajar de manera paulatina el subsidio a los combustibles, podría ser un incremento de 25 centavos al galón de combustibles, exceptuándose el diésel, poner énfasis a un estudio técnico para el subsidio a la pobreza, realizar un estudio de los cargos públicos, se observa que en los últimos años han ingresado a la administración pública mucha gente, pero se debe analizar qué funciones realizan.



En fin se debe ser lo suficientemente creativos para la solución de la delicada situación económica del país. Todos estamos dispuestos a colaborar, siempre que se observe que el Gobierno tome medidas no contrarias a la economía de la mayoría.