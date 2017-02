Señores Diario EL COMERCIO, los felicito por su iniciativa para el Debate Presidencial que juntó a los ocho candidatos para las próximas elecciones. Allí se escucharon con claridad las ideas y propuestas de cada uno respecto a varios temas relacionados con su oferta para dirigir el país. Por supuesto las opiniones fueron diversas, algunas positivas otras no, algunas con mucho carácter demagógico otras con acertado realismo en cuanto a las posibilidades económicas, laborales, educativas, productivas.

Siempre he pensado que este es un país prodigioso, bendecido por Dios. Una nación que por sus recursos naturales, minerales, hídricos, geográficos; por su industria, servicios, capacidad turística, pudiera ser fácilmente una potencia latinoamericana y no, se ha quedado en un subdesarrollo que ofende, ¿por qué?, porque faltaron no solamente los conductores políticos, sino el mayor sentido nacionalista y participación activa de sus ciudadanos.



Ojalá que continúen los programas de opinión como el organizado por ustedes. Nuevamente ¡Felicitaciones!