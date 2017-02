Prohibido equivocarse

La iniciativa y el aporte cívico de EL COMERCIO, para nuestro pueblo era necesario y vital. Muchos "analistas" sugieren que muchas de estas ofertas son demagógicas, considero que no. Todo es posible, los ecuatorianos tenemos la suerte, de vivir en un país tan maravilloso y bendecido, lo único malo es la corrupción reinante.

La piedra angular para salir del desfase económico, es la creación de fuentes de trabajo, y eso se va a dar únicamente cuando venga la inversión, para eso debemos generar confianza jurídica. Una cosa lleva a otra, de allí que los problemas nacionales debemos y tenemos que verlos como un todo, no como una parte. Seguridad integral.



Una vez que los ecuatorianos tengamos fuentes de trabajo, pasaremos a ser parte del activo más no del pasivo del País. Los bonos deberían ir en disminución y no en aumento, al parecer la navidad, todavía sigue vigente; basta de hacerse los generosos con la plata del pueblo. El pueblo necesita vivir con dignidad, no de la limosna que los mandantes, dan con dinero ajeno.



Fortalecer la seguridad social, es importante, pero hay que hacerlo responsablemente, no demagógicamente. Por dar seguridad a unos, se pone en riesgo a los verdaderos dueños de esta institución.

El próximo Presidente deberá ante todo, generar una campaña para recuperar los valores en los seres humanos; basta de odio, de repetir lo mismo y lo mismo.



Tú voto tiene poder, no te dejes engañar. Ni en blanco, ni nulo, vota con criterio. Que si hay una luz al final del túnel.