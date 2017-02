Más Deuda Pública Interna

Al acercarse inexorablemente un cambio de gobierno los nuevos gobernantes deban saber que habemos alrededor de 100 médicos que fuimos jubilados para pasar a depender de las pensiones del IESS y que el Ministerio de Salud disponga de esas plazas.

Bajo la promesa de acogernos al art. 129 de la LOSEP que reconocía los valores de ley por 30 años de trabajo en los hospitales del Ministerio de Salud Pública este documento fue firmado en julio de 2016.



Habiendo transcurrido todo este tiempo, no hay señales de solución a nuestro derecho. Cuando el Ministerio de Salud cambió los horarios médicos, ofreció la compra de renuncias a quienes no estaban de acuerdo con los nuevos horarios de 8 horas.

Muchos médicos quisimos acogernos a este arreglo laboral que tampoco fue concedido, por lo que hubo renuncias directas que hasta el día de hoy nunca pudieron ser solucionadas. Los médicos que pasábamos de 30 años de servicio nos resignamos a llegar a nuestro tiempo de jubilación que a esa fecha era 65 años, hoy somos adultos mayores y muchos con enfermedades catastróficas que nos acercan al sendero final. Nosotros fuimos el soporte de la atención médica de las clases desposeídas en forma incondicional.



Quisiéramos que se pregunte a los 8 candidatos que va a pasar con nuestra situación puesto que en el Acta de Compromiso de Pago si bien el Ministerio de Finanzas se compromete a pagar por el Comité de Gestión Pública Interinstitucional de acuerdo al Artículo 6 del Acuerdo Nro.MDT-2016-0100 a nosotros se nos compromete a no interponer demandas judiciales pese a que es de conocimiento general que los derechos de los trabajadores son irrenunciables.