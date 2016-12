Yo denuncio al Ministerio de Educación

Denuncio al Ministerio de Educación porque en 10 años no ha nombrado rectores, vicerrectores ni inspectores generales titulares en todos los colegios fiscales, sino en unos cuantos; muchos son provisionales que pertenecen a la red de maestros que politiza la educación en favor de Alianza País, pues se reúnen en los rectorados con ciertos profesores que deben asistir a actos programados, sin importarles que los alumnos queden abandonados.

Lo denuncio por no respetar el tiempo de vacaciones, pues muchos maestros fueron llamados a rendir pruebas o integrar tribunales en este lapso; por desoír el clamor de los ciudadanos que piden que los estudiantes no porten dos gramos de droga, lo que ha traído la más terrible adicción jamás vivida; por sumir al Magisterio en la inestabilidad, pues ha permitido que haya docentes contratados o con nombramientos provisionales, no definitivos; por no pagar el bono de excelencia a quienes lo merecen; por permitir pagar los fondos de reserva incompletos durante años; por no nombrar conserjes en reemplazo de los que se jubilaron, lo que ha traído el desaseo en los centros educativos; por no pagarles las liquidaciones de sus años de servicios a colectores, secretarias y ayudantes que pasaron arbitrariamente a ser inspectores o profesores, sin conocimientos de pedagogía y didáctica; por permitir que ciertos distritos destituyan a ciertos rectores sin el debido proceso; hay más, pero es suficiente para corregir lo que no está bien.