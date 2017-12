Democracia Chilena

Que lección han dado nuevamente los actores de la política chilena en los comicios del domingo pasado al demostrar lo establecido por el ejercicio democrático universal, que los disque revolucionarios de Ecuador no terminan de entender: Democracia significa alternancia y respeto a la independencia de poderes no apoderarse de Consejo Electoral y otros organismos para perennizarse en el poder, que es lo que han hecho estos 10 años junto con Correa y miren nada más los resultados.

Comparemos las cifras con el hermano país Chile y no queda duda que se le ha infringido un golpe bajo al desarrollo el Ecuador más aún con el dispendio irresponsable de los ingresos de la bonanza jamás experimentada en la vida republicana del país. Ya es hora que copiemos las cosas buenas de nuestros vecinos países, hasta cuando tanta ignorancia y atraco con la complicidad de los acólitos, que en 2 021 se vote voluntario y no obligado, que un mes después se posesione al presidente, el país no puede perder tiempo en la toma de decisiones, a cortar de raíz los pretendidos socialismos que se salgan del libreto, el Ecuador espera estos cambios para el futuro de las nuevas generaciones.