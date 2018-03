Calidad alimentaria

Luego de varios años almorzando en la calle, no tuve la oportunidad de ver en persona si las autoridades de control o sanitarias revisan el proceso de almacenamiento, refrigeración, cocción, lavado de enseres de cocina en horario “caliente” esto significa entre 12:00 hasta 15:00. Verificar si efectivamente el control anti plagas se cumple, que los desechos de alimentos no retornen nuevamente a la olla para volver a servirse a otro comensal.



Si el congelamiento tiene el grado requerido, si la sanitización de los vegetales es el adecuado. Si los cubiertos son hervidos, si la cocina efectivamente es área restringida 24/7 para roedores y cucarachas. Dicho morochamente quién vigila que el caldo de bola o arroz que sobró un comensal no regrese a la “gran olla”, la calidad del agua para el jugo y el aseo de las manos y uñas de lo que preparan los alimentos.

La fastuosidad del restaurant tampoco garantiza la calidad e higiene de la cocina. Tal vez haciendo visitas “sorpresa” o Instalando cámaras en la cocina se podrá hacer seguimiento aleatorio del correcto proceso del sistema de calidad y seguridad alimentaria, hasta entonces el riesgo de padecer enfermedades parasitarias o trastornos gastrointestinales estará vigente.