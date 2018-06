Al Cabildo de Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Históricamente el norte, centro y sur de Quito han evolucionado de manera diferente, deseo resaltar las grandes diferencias entre el Terminal Interprovincial de Quitumbe al sur y el Terminal Interprovincial de Carcelén al norte.

El terminal de Quitumbe fue inaugurado en 2008, de este terminal salen 900 frecuencias diariamente y se extiende en 12,8 ha. Su diseño es moderno y funcional. Cuando Ud. entra a este terminal, tiene la sensación de entrar a un aeropuerto, tiene iluminación natural y su arquitectura permite ampliaciones , de ser necesario. Este terminal cuenta con locales para servicios de alimentación, venta de refrigerios, farmacia, bancos, policía e información turística, etc. La venta de boletos se realiza en ventanillas para cada empresa de transporte. Los autobuses se estacionan en tres andenes cubiertos con amplios accesos.



En contraste, el terminal de Carcelén fue construido entre 2009 y 2010, de este terminal salen 380 frecuencias diarias y es más pequeño que Quitumbe. Sin embargo, el tamaño no es el principal problema que tiene sólo un andén cubierto, y donde el espacio para autobuses y usuarios es cada vez más escaso. Las ventanillas para compra de boletos son inaccesibles y disfuncionales. Las cubiertas sobre las ventanillas fueron improvisadas, imagino a petición de los usuarios, con estructuras prefabricadas. Tiene dos accesos, uno principal y un acceso trasero improvisado.



Los pocos locales de venta de refrigerios se han convertido en restaurantes improvisados, cuyos dueños lavan los platos en la calzada. Los baños son estrechos y no dan abasto. Aparentemente esta obra quedó incompleta o terminada al apuro, lo más penoso es que proyecta una pésima imagen de la ciudad. Pregunto: ¿por qué la diferencia entre el terminal de Quitumbe y el terminal de Carcelén? ¿Qué se hace con los USD 0,20 que el usuario paga por usar el terminal? ¿Acaso los administradores del Carcelén no han visitado alguna vez Quitumbe y se han dado cuenta de la gran diferencia? ¿Acaso los miembros del cabildo han visitado alguna vez los Terminales interprovinciales de Quito? Nos deben una respuesta a los usuarios del Terminal Carcelén, nuestro deseo es que se nos de un servicio y trato dignos.