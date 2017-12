Beneficios de una nueva vía

Vivir en San Antonio de Pichincha es tranquilo, no hay mucho movimiento por acá, lo único que me dificulta en esta locación es la movilización, siempre hay mucho tráfico cuando me desplazo a donde sea. Estoy esperando con ansias que la prolongación de la Simón Bolívar concluya, y como veo está avanzando a pasos de gigante.

Esta obra nos traerá un beneficio enorme a todos los moradores del sector, porque disminuirá nuestro tiempo de traslado.

En nombre de todos mis vecinos, me permito agradecer y felicitar al Municipio de Quito por su ardua labor día a día mejorando nuestra calidad de vida.