Ayudemos al IESS..

“Funcionarios del Gobierno anterior conocían de la situación insostenible del IESS”... “El IESS está quebrado” declaró, entre otras afirmaciones, nada más, ni nada menos, el Sr. Miguel Carvajal, alto personaje del Gabinete del ex gobierno y del actual...

Habiéndolo impugnado el titular del Seguro, Dr. M. Rodas, reconociendo, eso sí que la “Situación es complicada”... Cierto que el ministro Carvajal rectificó su declaración, pero el alcance del duro término “quiebra”, dado a la Institución de protección social más grande y “poderosa”, no le hace ningún bien al país; pues, en el exterior dirán: si el IESS, que representa la fuerza económica del sector público y privado de millones de afiliados, está quebrado; ¿cómo estarán el resto de Empresas...?Lógico, que una Institución como el IESS (refugio económico de gobiernos abusivos) que tiene por misión, entre sus prestaciones, aliviar nuestros males, salvar vidas, ayudar con préstamos económicos, etc., nos obliga como beneficiarios, gobernantes y gobernados hacer todos los esfuerzos en esta causa, para defender a la Institución, por los servicios, que aunque con falencias, nos brinda; reconociendo una mejoría en la atención a la salud...



Por el presente y futuro de las generaciones, nuestro objetivo debería ser, no sólo salvarlo, sino fortificarlo; y para ello, hoy que afronta un estado deficitario, enfrentemos con sacrificio, un aumento razonable en las aportaciones, tanto del sector patronal como laboral, lo que podría solventar en algo esta angustiosa situación...