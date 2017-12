La autoridad moral 

Es el requisito sine qua non para que un funcionario público ejerza su función, y no como en la década perdida que, en su lugar se sentó un precedente indigno por parte de algunos ex funcionarios públicos, quienes aprovechando de su posición se enriquecieron en base a coimas de la serie de contratos que suscribieron, en teoría para beneficio de nuestro país. Pero que a la hora de la verdad, han sido todo lo contrario: obras innecesarias o, sobre dimensionadas, mal construidas y a precios sobrevalorados.

Es incomprensible, que una persona a la que la sociedad le ha dado la oportunidad para que se realice sirviendo a la misma, con el fin de llevar al país hacia un futuro mejor, digno de cualquier ser humano con deseos de superarse. Estos ex funcionarios han hecho lo contrario, traicionando así, la confianza, la esperanza del pueblo, llevando a cabo actos indignos, pero aunque la verdad haya tardado, ahora está sacando a flote la cantidad de delitos cometidos, lamentablemente aún sin castigo, tales como: la adquisición de los helicópteros Druv denunciada por el ex Comandante General de la FAE y que debido a sus falencias ellos mismos se auto destruyeron.



Los malos contratos suscritos para la explotación y comercialización del petróleo. La reparación y actualización de la Refinería de Esmeraldas. La iniciación de la Refinería del Pacífico. El exceso de construcción de Hidroeléctricas, que al momento sólo con el funcionamiento del 50% de las obras contratadas ya se produce el 100% más de lo que el país necesita, y hasta el presente no se vende toda la energía sobrante a los países vecinos. La construcción de la Ciudad del Conocimiento, Yachay, da pena ver la obra mal construida e inconclusa y sin futuro. El alto costo de las carreteras construidas. La construcción de los aeropuertos que están sin uso.