Apelación a la sensatez

Estimados candidatos a la presidencia de la República: Ustedes pueden permanecer en la historia como buenos ciudadanos, como buenos hijos, que aman a su país. Se les pide la renuncia a la candidatura, para dejar a uno o dos candidatos. Esta sería la forma de enfrentar a los mismos de siempre, a los que nos gobiernan desde hace diez años con resultados completamente adversos, con deudas impagables, sin forma ni plan para su pago, hasta las reservasque hemos mantenido por años, se las han consumido, gestión de malos administradores.

Señores candidatos, me dirijo a los que no tienen opción, las encuestas lo dicen. Por lo tanto, consideren que entre menos división haya, más opción hay para enfrentar a los mismos del desastre. No queremos el camino de Venezuela, esto pasa porque hay egoísmo e ignorancia.



Cumplan con esta histórica generosidad y nobleza con el país. El pueblo sabrá agradecer. De seguro que quien gane, los ha de tomar muy en cuenta para trabajar por un país libre y en democracia. El país los necesita, por sus nobles objetivos sensatos, transparentes y muy responsables.