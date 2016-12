Complejo es tratar de comprimir un año tan difícil en un párrafo concreto y claro que exprese lo que sentimos. Por lo que tendremos que obviar los numerosos eventos desafortunados de un año crudo y complicado como el 2016.

Hemos presenciado catástrofes de grandes magnitudes tanto como país y como mundo. Lo que seguramente para muchos ha resultado en un año difícil a nivel personal. No podemos negar que fue un año diferente que nos dejará mucho que pensar cuando se haya ido. Lastimosamente mi intención no es dar un mensaje triste y desalentador. Todo lo contrario espero transmitir un mensaje de alegría y esperanza. Porque si algo aprendemos de años como este es que el sol siempre se levanta en el horizonte, que la felicidad no tiene garantía y los sueños no tienen seguro. Afortunadamente si la felicidad viene de adentro esta tiene garantía de por vida y si los sueños se destrozan no necesitan seguro porque si estos son reales solo se lastimaran pero nunca morirán. Lo que nos dejara el 2016 es más fuerza ya que en esta vida no existen los finales, solo nuevos comienzos.