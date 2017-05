#orgánica

Puede que los viajes en el tiempo ya no sean solo ciencia ficción

Volver atrás cinco años, adelantarse una década, desplazarse por el tiempo-espacio a gusto. Una de las quimeras de la física, uno de los temas principales de los libros y películas de ciencia ficción. La máquina del tiempo se convirtió en un objeto de culto, en un sueño imposible que se materializó con fuerza en la saga 'Volver al Futuro'. Sin embargo, las aventuras en el pasado de Marty McFly, antes descabelladas, hoy encuentran un sustento científico.

Dos hombres de ciencia publicaron un artículo en la revista Journal Classical and Quantum Gravity en la que proponen un modelo matemático para una potencial máquina del tiempo. Una máquina que permitiría moverse en tiempo-espacio gracias a la "manipulación" de la gravedad.



Ben Tippet y David Tsang sostuvieron que más allá de que el público general considere a los viajes en el tiempo como objeto de ciencia ficción, "son matemáticamente posibles". "Nuestro modelo de una máquina del tiempo usa las curvaturas del espacio-tiempo provocadas por la gravedad para que el tiempo no sea una línea recta", explicaron en un comunicado.



Bautizaron a la posible máquina como TARDIS, que por sus siglas en inglés significa Tiempo Y Dimensiones Relativas en el Espacio, en alusión a la popular nave que utilizan en la serie de ciencia ficción británica Doctor Who. En TARDIS se podría aplicar la fórmula matemática que toma la teoría general de la relatividad de Albert Einstein.

Los científicos consideran viable crear una burbuja en un contexto en el que la fuerza de gravedad sea muy alta. Si esa burbuja es capaz de alcanzar una velocidad superior a la de luz -posible, según ellos- los usuarios viajarían en el tiempo ya que la nave se desplazaría hacia adelante y hacia atrás en un camino circular.



En el espacio-tiempo "plano", los planetas y las estrellas se mueven en líneas rectas. En las proximidades de una estrella masiva, la geometría espacio-tiempo se curva y las trayectorias rectas de los planetas cercanos seguirían la curvatura y se doblarían alrededor de la estrella.

"La dirección temporal de la superficie espacio-tiempo también muestra curvatura. Hay evidencia que muestra que cuanto más cerca de un agujero negro estemos, el tiempo se mueve más lento", le dijo Tippett a Science Daily. "Mi modelo de una máquina del tiempo usa el espacio-tiempo curvado para doblar el tiempo en un círculo, no en una línea recta. Ese círculo nos remonta en el tiempo".

Más allá del entusiasmo, tanto Tippet como Tsang advirtieron que construir tal burbuja hoy no es posible porque requeriría de materiales tan extraños que aún no se conocen. "Si bien es matemáticamente posible, aún no podemos construir la máquina del tiempo porque necesitamos materiales, conocidos como materiales exóticos, para curvar el espacio-tiempo, que todavía no se descubrieron", agregaron. Sin embargo, la investigación presenta un método superador para viajar en el tiempo; una idea que se estudia desde 1949.