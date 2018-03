·paraquecaches

Por esta razón no existe un tipo de enchufe universal

Para los ecuatorianos un enchufe es un objeto simple de describir: tres varillas metálicas planas y una redonda más arriba, unidas a un soporte de plástico. El problema surge cuando decides viajar a otro país y al querer conectar algún dispositivo a un interruptor de luz no puedes hacerlo porque los enchufes tienen una forma diferente y necesitas de un adaptador ¿Por qué sucede esto?

Para entender esto es necesario descubrir de dónde nacieron estos objetos que acompañan a los electrodomésticos. Según el especialista en electricidad, Pablo Mayor de Bergia, en una entrevista publicada en diario El País, uno de los primeros enchufes fue patentado en 1904 por Harvey Hubell con el nombre de ‘Separable Attachment Plug’ (Enchufe de accesorio separable).



Como es un artefacto tan antiguo, perteneció a un mundo que todavía no estaba globalizado, por esta razón cada quien adaptó el enchufe a su conveniencia. Además, a inicios del Siglo XX pocas personas tenían artefactos eléctricos y menos viajaban por el extranjero, así que no era indispensable contar con un enchufe universal.



Es así que existen 15 tipos diferentes de enchufes, según la Comisión Electrotécnica Internacional. Todos ellos se identifican con una letra y se usan en distintos lugares del mundo. Por ejemplo en Ecuador usamos los enchufes tipo A o B, al igual que Colombia, Japón, México, entre otros.



Sí han existido intentos de hacer un enchufe estándar, pero estas no han prosperado. Este es el caso del enchufe tipo N que tiene tres patas redondas, las dos a la misma altura, y una tercera en la mitad más arriba. El problema de este conector es que solo Brasil y Sudáfrica lo tienen.



Pablo Mayor de Bergia concluye que crear un enchufe universal sería un problema ya que los países tendrían que cambiar todas las infraestructuras privadas y públicas. Además, todos los artefactos eléctricos que existen deberían ser adaptados al nuevo tipo de enchufe. Aunque en el futuro los puertos USB podrían ser una alternativa concluye.



Gira las cartas para conocer todos los países en los que se utiliza cada tipo de enchufe.