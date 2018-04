#viral

La Tierra no parece una papa deforme, desmintiendo una noticia falsa de Internet

Fernando de Magallanes murió rodeando a la Tierra para comprobar que era redonda y no plana o sostenida por una tortuga gigante, como eran las creencias que se tenían en el siglo XVI. Pues una imagen viral en redes sociales ha hecho que cientos de usuarios de Internet vuelvan a cambiarle la forma al planeta. Esta vez suponen que parece una papa deforme.

Que los internautas cambien de forma a la Tierra sucedió por una fotografía. En ella se puede ver al cuerpo celeste en el que vivimos con deformaciones, entrantes, salientes y no “achatado en los polos y ensanchado en la línea equinoccial”, como habíamos aprendido en la escuela. Tomando como punto de partida esa imagen satelital, la gente empezó a especular y a asegurar que la Tierra no es redonda y que así se vería quitando el agua de los océanos. Como una papa y deforme.



¿De dónde salió esa imagen? En realidad la fotografía no es nueva, fue tomada por un satélite de la Agencia Espacial Europea en el 2011 para demostrar cómo funciona la gravedad en el planeta y se llama geoide. Como la gravedad tiene diferentes puntos de influencia en el paneta, existen puntos más salientes que son los que tienen mayor gravedad.



Si la tierra estuviera solo condicionada por su propia gravedad tendría forma de patata, pero no es así. Existen otras fuerzas que le dan la forma que conocemos al planeta, entre ellas están las endógenas (movimiento de placas, terremotos, volcanes) y las exógenas (erosión, viento, mareas), según explica una publicación de Univisión.

Lla imagen en tercera dimensión muestra cómo se vería la tierra si estuviera completamente inundada y no existieran las mareas y las corrientes. Foto: Captura

Otro punto que hay que desmentir es que la Tierra parecería una papa deforme si se les quita los océanos, basándose en la imagen en tercera dimensión de la Agencia Espacial Europea. De hecho es todo lo contrario, la imagen en tercera dimensión muestra cómo se vería la tierra si estuviera completamente inundada y no existieran las mareas y las corrientes, afirma el portal web Verne en una nota sobre el tema.



¿Para qué sirve la fotografía viralizada? Según explicó Reiner Rummel, uno de los especialistas de la misión espacial que tomó las fotografías en una nota publicada en diario EL PAÍS en abril del 2011, “es útil en geofísica, en circulación oceánica, en estudios de los hielos del planeta, de los cambios en el nivel del mar, de las corrientes, etcétera; su sensibilidad es tal que distinguimos, por ejemplo, la presencia del lago Vostok oculto profundamente bajo el hielo antártico”, concluyó el experto.