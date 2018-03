#viral

El ingenio de un profesor que enseña informática sin computador se hace viral

“Si la vida de da limones, haz limonada”, dice una frase popular que se refiere a crear soluciones con los recursos que se tienen a la mano. Es el caso del profesor Owura Kwadwo, que intenta dar clases de informática a sus estudiantes en la ciudad de Kumasi, en Ghana.

El maestro, cuyo nombre real es Richard Appiah Akoto, no contaba con un equipo básico para la enseñanza de esta materia: un computador. La escuela no tenía uno desde 2011, asegura Quartz Africa. Sin embargo, el docente se las ingenió para que sus estudiantes pudieran entender cómo funciona la interfaz de Microsoft Word.



Con nada más que un par de tizas de colores y una vieja pizarra, Kwadwo dibujó la imagen de una ventana abierta del programa procesador de textos con el fin de que sus estudiantes pudieran ver cómo están distribuidas las herramientas en la aplicación de Microsoft.



El docente divulgó su método de enseñanza a través de su cuenta de Facebook. “Adoro a mis estudiantes, así que debo hacer ciertas cosas que les hagan entender de mejor manera lo que estoy enseñando”, comentó el profesor. La publicación ha conseguido, hasta las 12:00 de este viernes 2 de marzo de 2018, más de 6 500 Me gusta, 100 comentarios y ha sido compartida en más de 2 700 ocasiones.



El pasado 25 de febrero, la emprendedora Rebecca Enonchong compartió la historia en su cuenta de Twitter y consiguió así el apoyo de Microsoft para el profesor. “Hola, Microsoft África. Él está enseñando a sus alumnos a utilizar Word en una pizarra. Seguro ustedes pueden conseguirle los recursos que necesita”, escribió mencionando a la filial de la compañía de Bill Gates en el continente.



Ante la petición, Microsoft tuvo una respuesta positiva. “Apoyar a los profesores para permitir la transformación digital en la educación es uno de los pilares que nos rigen. Equiparemos a Owura Kwadwo con un dispositivo de uno de nuestros asociados, además de acceso a nuestro programa MCE (Educador Certificado de Microsoft, por sus siglas en inglés) y recursos de desarrollo profesional gratuitos”, respondió la cuenta institucional de la compañía.