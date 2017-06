#laprobadita

La posición en que duermen las parejas revela cómo es su relación

Las posición en la que duerme una pareja no es al azar. Si bien las personas no reflexionan acerca de la manera en que duermen con quien tienen al lado, el lenguaje no verbal también está presente durante las horas de sueño.

Patty Wood, experta en lenguaje corporal con más de treinta años de experiencia, explicó en uno de sus libros qué significa cada posición en la que se descansa en pareja.



1. "Cucharita"

De acuerdo al estudio realizado por una psicóloga experta en relaciones, esta posición es solo adoptada por un 15% o 18% de las parejas que demuestran una dinámica en donde una de las dos personas es más protectora que la otra. Además esta posición denota una gran atracción sexual, según Wood.



2. La falsa "cucharita"

Esta posición suele ser adoptada por parejas que llevan mucho tiempo durmiendo juntos, ya que cada uno necesita un poco de su espacio personal. Generalmente, esta forma de dormir es la de los fanáticos de hacer "cucharita", y terminan separándose a la noche para tener una buena calidad de sueño. "Tengo tu espalda, podés contar conmigo", afirmó Wood, aunque aclaró que no es tan sexual como la cucharita.



3. La búsqueda

Esta posición es similar a las anteriores, pero es una sola persona persiguiendo a la otra. Una de las personas se desplaza hacia el otro lado de la cama mientras que la otra la está "persiguiendo". Esto puede significar dos cosas: la primera que una de las personas, la que está siendo perseguida, quiere ser perseguida por la persona. La otra, de acuerdo con Samuel Dunkell, autor de Las posiciones del sueño, es que a esta elección para dormir se la podría denominar como la cuchara ilegal, ya que la otra persona está en búsqueda de su propio espacio.



4. El gancho

Esta posición es extremadamente íntima, es más rara que la cucharita. Suele pasar cuando las emociones son muy intensas, como por ejemplo después de un encuentro íntimo de pareja o en el comienzo de la relación. Algunas parejas mantienen esta manera de dormir, a pesar de que su relación date de hace mucho tiempo. De acuerdo a Elizabeth Flynn Campbell, psicoterapista, no es necesario dormir de esta manera para determinar el amor que se tienen entre las parejas.



5. El gancho que no fue

Esta posición empieza con la posición del "gancho", pero luego la pareja se separa después de permanecer diez minutos así o más. Esta posición, aunque cueste creerlo, es un signo de que la relación está en un buen momento y es incluso más simbólica que el gancho. "Un compromiso entre la intimidad y la independencia, eligiendo lo mejor de los dos mundos", aclaró la doctora Sweet.



6. Los amantes libres

Cuando la pareja duerme cada una en su posición preferida con un espacio en el medio, es lo mejor para la pareja, según los expertos. Según un estudio realizado por una psicóloga en relaciones llamada Corrine Sweet, las parejas que duermen espalda con espalda sin tocarse están conectados y seguros de ellos mismos. La posición muestra que ambos se sienten cerca y libres en la relación. El 27% de las parejas prefieren esta manera de dormir.



7. La respiración

Esta manera de dormir, en la que uno de los dos descansa su cabeza en el pecho del otro, mientras sus piernas están cruzadas entre sí, se puede observar en las relaciones que empiezan tempranamente y como una posición de dormir muy ocasional. Creando una postura con una sensación de protección. Shirley Glass, una psicóloga y terapista en matrimonios, también notó que esto significa que hay un gran nivel de confianza.



8. Con una pierna cruzada

De acuerdo a Wood, si la pareja juega con las piernas ya sea cruzándolas o entrelazándolas, significa que tienen una conexión emocional y sexual. También es un signo de que no están cansados uno del otro, ni siquiera cuando duermen.



9. El dominador

Si uno de los dos ocupa toda la cama, significa que tienden a ser egoístas, sobre todo si empiezan a empujar a sus compañeros de la cama cuando duerme. "Uno de los dos domina el espacio, mientras que el otro toma un rol secundario en la relación" afirmó Sweet. También se puede determinar quién es dominante en una relación por la manera que tienen sus manos cuando están dormidos. Cuando duermen cabeza con cabeza, significa que se consideran iguales.