#Adminsex

15 cosas que no debes decirle nunca a tu pareja durante el sexo

La sexóloga británica Trecey Cox divulgó un listado de las 15 frases que evitar mientras se está teniendo un momento de pasión en pareja.

1. "¡Sí, sí, sí, Juan!"



Está muy bien decirlo si tu pareja se llama "Juan", pero es conveniente evitarlo si se llama de otro modo. El 80 por ciento de las personas fantasea con alguien más mientras está teniendo sexo con su pareja. Y no está mal, si ayuda a recrear el entusiasmo con quien ya llevamos una larga relación de pareja. Pero por supuesto que nunca se lo confesaremos y mucho menos gritaremos su nombre en medio de la acción.



2. "A mi ex le encantaba esto"



A nadie le gusta meter a una tercera persona en ese momento de intimidad. Aunque sepamos que no es así, a todos nos gusta fantasear que nuestra pareja en la cama llegó intacta hasta nosotros y, por supuesto, no nos interesa qué le gustaba o dejaba de gustar a parejas anteriores.



3. "Así no"



Junto a "¿qué estas haciendo?", los comentarios desfavorables sobre la "técnica" sexual tiran abajo cualquier momento de intimidad. Estoy a favor de que las parejas conversen sobre sus preferencias y gustos, pero hay un momento y un lugar para hacerlo, y nunca es en el preciso instante en que están teniendo sexo, salvo que hayan acordado previamente que esa sería una sesión de "entrenamiento" para probar nuevas prácticas.



4. "¿Ya estás adentro?"



"¡Nooooo! ¡Nunca!". Al 90 por ciento de los hombres le preocupa el tamaño de su pene. Insinuar que quien está contigo no lo tiene suficientemente grande es garantía de fracaso para ese encuentro.

5. "¡Sorpreeeeesaaa!"



Algunas sorpresas son agradables (que te esperen con una cena iluminada con velas y con una lingerie sensual, después de un día de trabajo agotador), pero otras (presentar juguetes sexuales extremos, una invitación a una fiesta swinger o una visita a un cabaret) merecen ser discutidas previamente en pareja y no dejarlas para último instante, confiando en que al otro le va a gustar.



6."¿Te puedes apurar?"



Traducción: terminemos rápido con esto.



Se supone que el sexo es un momento para relajarse, olvidarse de todo y disfrutar en pareja. Este es un comentario insultante, no importa cómo se lo mire.



7. "¿Son reales?"



Aun si los pechos de tu pareja parecen no moverse naturalmente, este no es el momento para preguntárselo.



8. "Realmente necesitas volver al gimnasio"



Parece increíble, pero muchísima gente recibe comentarios de este tipo en medio del sexo. "Me preguntaste si habías engordado… y ahora veo que sí tienes unos kilos de más", le dijo hace unos días un joven a su novia cuando ella estaba encima de él en la cama. Estos comentarios siempre deben ser hechos con tacto y nunca somos tan vulnerables como cuando estamos desnudos.



9. "¿Qué está mal? ¿No te excito?"



Hay muchas razones por las que un hombre puede demorar en tener una erección (que esté cansado, que haya bebido mucho alcohol…). La menos probable es que no le excite su pareja. Y sugerírselo sólo pondrá peor las cosas.

10. "¡No puedes parar ahora!"



En el mundo ideal, ambas personas terminan felices y satisfechas luego de tener sexo. Pero en la vida real, no siempre ocurre. A veces uno quiere extender el encuentro más allá. Su pareja lo intenta un rato, pero no lo logra. Si eso ocurre, lo cortés es estar contento con que tu pareja al menos lo haya intentado y procurarse la satisfacción extra por uno mismo (esto, desde ya, si se trata de algo esporádico. Si ocurre siempre, es otra historia y realmente un problema).



11. "¡¿Quéee?! ¡¿Eso es todo?!"



Aunque creas que el encuentro sexual fue muy corto, no se lo digas. Además, que hayas tenido un orgasmo y tu pareja no, no significa necesariamente que la sesión terminó. Hay muchas maneras de darle un orgasmo a una mujer y la penetración es una de las menos efectivas.



12. "De verdad necesito atender esta llamada / responder este mensaje de texto"



Una de cada cinco personas confiesa haber dicho y hecho algo de esto durante el sexo. Pero al menos que sepa que algún familiar cercano está enfermo o que se trata realmente de una emergencia, interrumpir el sexo para jugar con su smartphone es equivalente a decir: "Esto es mucho más interesante que tener sexo contigo".



13. "¿Ya terminaste?"



Nada, pero nada, puede demorar más un orgasmo que él preguntando a cada instante si "ya terminaste". Así que si realmente quieres que ella lo tenga, lo mejor que puedes hacer es mantenerte activo. Apurar a tu pareja logra exactamente lo opuesto.



14. "¿Estás seguro de que tuviste un orgasmo?"



También conocido como: "¿Lo fingiste?".



La cuestión es que algunos orgasmos son obvios y otros no. Incluso en el caso de lo hombres, que son más fáciles de detectar, pueden variar. A veces son muy ampulosos y otras veces implican una breve exhalación de satisfacción. Si lo que quieres es asegurarte de que tu pareja lo disfrutó, pregúntale eso directamente. Si realmente crees que lo ha fingido, sólo hazle saber que no esperas que tenga un orgasmo y no necesitará fingirlo en un futuro.



15. "¡Eres un pervertido!"



No tienes que estar de acuerdo con todo lo que sugiere tu pareja, pero piénsalo dos veces antes de acusarlo de "extraño" o "pervertido" o de sugerirle que debe "buscar ayuda". Recuerda que hay diferentes gustos sexuales y ninguno es necesariamente correcto o incorrecto. Casi siempre se pueden encontrar puntos de acuerdo sin necesidad de herir o humillar a tu pareja.