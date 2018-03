#viral

Las teorías conspirativas más insólitas detrás de los Oscar

La prestigiosa ceremonia de premiación de la Academia de Hollywood ha desatado extrañas teorías conspirativas. Ganar una estatuilla de oro en realidad puede conducir a nada más que a malos papeles en la pantalla grande o al ostracismo. Y alcanzar el pináculo de tu carrera como actor también puede significar un desastre para tu vida personal.

Estas son algunas de las creencias más insólitas detrás de la gran gala del séptimo arte.

Ganar un Oscar arruina tu carrera

Foto: Tomada de Infobae

Halle Berry ganó la Mejor Actriz en 2002 por 'Monster's Ball' y se convirtió en la primera afroamericana en ganar la cotizada estatuilla. El triunfo no significó nada y su carrera se derrumbó. En 2004, protagonizó 'Gatúbela' en la pantalla grande y su actuación le valió un premio Razzie a la peor actriz .



Otra víctima fue Mira Sorvino, que se llevó el galardón a Mejor actriz de reparto en 1995 por su papel en la película de Woody Allen, 'Mighty Aphrodit'.

Foto: Tomada de Infobae

El Oscar terminará con tu matrimonio

Cuando una mujer gana el premio de la Academia a la Mejor Actriz, su novio o esposo la engañará o se divorciará de ella poco después.



La superstición se remonta al viejo Hollywood cuando las ganadoras a Mejor Actriz Bette Davis (1936 por 'Dangerous' y 1939 por 'Jezebel') y Ginger Rogers (1941 por 'Kitty Foyle') se divorciaron de sus maridos después de su gran victoria.

Foto: Tomada de Infobae

Más recientemente, Reese Witherspoon se separó de su marido Ryan Phillippe en 2006 después de su victoria para 'Walk the Line'.



Kate Winslet se separó de su esposo Sam Mendes en 2009 después de ganar para 'The Reader' y Sandra Bullock se separó de su esposo Jesse James después de su victoria en 2010 con 'The Blind Side'.

Leonardo DiCaprio saboteó los Oscar

Foto: Archivo AFP

Hay una extraña creencia que dice que después de que DiCaprio esperara más de una década para su victoria como Mejor Actor por la película 'The Revenant' en 2016 se vengó de la Academia por haberlo hecho "sufrir" tanto.



Después de que los sobres se mezclaran y 'La La Land' fue nombrada erróneamente ganadora de la Mejor Película el año pasado, algunos espectadores estaban convencidos de que fue una broma de DiCaprio.



Algunos espectadores sugirieron que DiCaprio, quien le otorgó a Emma Stone su premio de Mejor Actriz, no le dio su tarjeta a la actriz cuando ganó. Y alegaron que Leo saboteó el anuncio de Mejor Película al darle a Warren Beatty la tarjeta de Mejor Actriz.