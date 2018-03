#justoenlainfancia

¿Por qué sigues obsesionado con toda la música que escuchabas entre los 11 y 14 años?

Los dispositivos en los que escuchamos música han evolucionado con el paso de los años. Probablemente antes tenías un discman, luego un reproductor en formato Mp3 y ahora sigues tus canciones favoritas por Internet. Más allá del medio que utilices, existe un hecho que persiste desde tu adolescencia: estás obsesionado con las mismas canciones, artistas y ritmos. Pero esto tiene una explicación.

Una de las razones que explicaría este tipo de comportamientos es que en la adolescencia las personas somos más receptivas a nuevas ideas y gustos. Además, esta es una edad importante para formar las preferencias que se tendrán en la adultez, así lo asegura la doctora Stephanie Burnett Heyes, maestra de Psicología en el posdoctorado de la British Academy en la University of Birmingham, en una entrevista publicada en el portal web Noisey.



Sin embargo, en este tema existe una diferencia marcada entre hombres y mujeres, porque los gustos de los unos y de los otros se forman en rangos de edad diferentes. Según la experta, ellos forman sus gustos para la adultez entre los 13 y 16 años; ellas, por su parte, lo hacen entre los 11 y 14.



No solo la música que escuchas en la pubertad se queda impregnada en tu inconsciente, también lo hace la que conoces a los 20 años. Stephanie Burnett explica que esto sucede por factores sociales y de cambios de vida. No obstante, aún existen temas que no se han analizado, con respecto a este pico de edad, como por ejemplo cuánta influencia tiene el ingreso a la Universidad o si vives o no en casa, etc.

¿Cómo se logró identificar estos rangos de edades en los que la música te genera mayor obsesión? En un reportaje de The New York Times, el periodista Seth Stephens-Davidowitz analizó cifras de la plataforma Spotify. Concluyó que las canciones más populares para diferentes grupos etarios eran las que habían escuchado de jóvenes.



Por ejemplo, el tema Creep de Radiohead era muy popular para las personas que tienen 38 años. La canción se estrenó en 1993, cuando ese grupo etario tenía 13 años. Por esta razón el periodista concluyó que, precisamente en la adolescencia, las personas son más proclives a obsesionarse con un determinado material musical.

Video: YouTube, canal: Radiohead