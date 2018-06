#viral

Los memes se volcaron contra Pizzi en el primer partido del Mundial 2018

Juan Antonio Pizzi no la debe estar pasando nada bien en estos momentos. Después de ganar la Copa América Centenario con Chile y perder la clasificación mundialista con ese país, el Director Técnico prefirió irse con una selección que sí estuviera en Rusia 2018.

En noviembre de 2017, Pizzi fue contratado por la selección de Arabia Saudita. Y el estreno del entrenador argentino con el equipo de Medio Oriente fue justamente en el partido de apertura, frente al anfitrión del Mundial, Rusia.



Finalmente, estar en el Mundial no le sirvió de mucho, pues la selección rusa anotó este jueves 14 de junio de 2018 la primera goleada del campeonato. La selección saudí perdió por un estrepitoso 5-0 frente a una Rusia que no tuvo clemencia.

Internet no quedó indiferente ante la goleada. El DT recibió muchas burlas que recopilaremos aquí. Pero no fue el único: los memes también se dirigieron al presidente ruso Vladimir Putin y al príncipe saudí Mohamad Salman, quienes observaron el partido desde un palco.



La inauguración, con presentación de Robbie Williams, también fue objeto de imágenes graciosas. Y, por alguna razón, Chile también se llevó un buen ‘bullying’ por parte de los internautas por no clasificar al Mundial de este año. Vota aquí por tus memes favoritos.