#pARAQUECACHES

Religión y política, lo que no sabías de la Basílica del Voto Nacional

La Basílica del Voto Nacional es un templo referente en Quito por su estilo arquitectónico que resalta de los demás templos religiosos en la capital, específicamente en el Centro Histórico. Alrededor de su estilo gótico y su imponente estructura se han generado mitos sobre su construcción.

Esta iglesia también representó la lucha entre el conservadurismo y el liberalismo.

El nombre se debe a una promesa del sacerdote Julio María Matovelle para derrocar al dictador de la República, Ignacio de Veintemilla. Según el historiador Enrique Ayala Mora, Matovelle y los Restauradores, un movimiento político opositor a Veintemilla, hicieron un voto nacional para construir la basílica más grande del país si Veintemilla salía del poder. Y así fue, en 1883 los Restauradores lo vencieron. Pero no fue hasta el año 1890 cuando empezó la construcción de este templo.



Para Ayala Mora, la Basílica del Voto Nacional no tiene un valor histórico para los quiteños porque estuvo ligada a un tema político antes que religioso. Además, el tipo de construcción no fue bien recibido por los ciudadanos porque “dañaba el estilo colonial del Centro Histórico”.



Esta iglesia es una representación de la consagración de la República al Sagrado Corazón de Jesús, en la presidencia de Gabriel García Moreno. En su diseño, resalta una cruz gótica en la planta de la nave principal (lugar donde se celebran las misas más importantes), una capilla al norte y las torres.

Enrique Ayala Mora menciona que la Basílica del Voto Nacional “se tardó más de 100 años en construirla por falta de presupuesto del Estado”. Otro elemento a resaltar son las gárgolas (figuras icónicas en las basílicas de estilo gótico) que, en Ecuador, fueron representadas por la fauna típica del país.



No fue una estructura típica en la capital por lo que los quiteños no se sentían identificados con dicha iglesia.



En 1985, el papa Juan Pablo II dio una misa de consagración en la Basílica (la única iglesia bendecida por un Papa en Ecuador). Y finalmente, fue inaugurada en 1988 en la presidencia de León Febres Cordero.



La Congregación de Padres Oblatos es la encargada del mantenimiento y de su administración.



Curiosidades



1.- La fachada de la capilla del Inmaculado Corazón de María, ubicada en la parte norte de la Basílica, no fue construida con piedra como la fachada principal, sino con ladrillo y cemento.



2.- Uno de los principales atractivos es el corazón en la puerta principal de la iglesia , por la que se puede ver la estatua de la Virgen del Panecillo.



3.- Es considerada la tercera iglesia más grande de Sudamérica, después de la Basílica de Luján, en Argentina, y de la Basílica de Nuestra Señora Aparecida, en Brasil.



4.- En el Panteón Nacional de Jefes de Estado solo se encuentran los restos de cuatro exmandatarios de la República: Antonio Flores Jijón (fallecido en 1915), Camilo Ponce Enríquez (fallecido en 1976), Mariano Suárez Veintimilla (fallecido en 1980) y Andrés Córdova (fallecido en 1983).



5.- En los vitrales de la nave principal de la iglesia están plasmados los santos ecuatorianos como Francisco Febres Cordero (Hermano Miguel), Mariana de Jesús Paredes y Flores y Narcisa de Jesús Martillo Morán.



6.- Para su construcción, se modificó el suelo de las calles Carchi y Venezuela y se lo denominó “el diente de la Basílica” por su inclinación.



7.- Posee locales comerciales en la parte inferior, característica de las construcciones religiosas en Quito.



8. La Basílica se encuentra abierta para todo público y se puede subir a ‘las torres del cóndor’, un lugar que se encuentra a más de 150 metros de altura donde se puede apreciar a toda la ciudad de Quito.



9.- El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 y fines de semana de 06:00 a 18:30. El costo de ingreso es de USD 1 para turistas nacionales y USD 2 para extranjeros.