Los cinco métodos más exitosos para estudiar según Harvard

Existen momento en los que cursar la etapa universitaria resulta complicado, sobretodo por los problemas que algunos estudiantes tiene en cuanto a sus estudios. Para ayudar a los alumnos a superar estas dificultades, la Universidad de Harvard publicó un libro titulado 'Make it stick: the science of succesful', en donde expertos en psicología del aprendizaje explican cuáles son los mejores métodos a la hora de estudiar y analizan cómo funciona la memoria.



Estas son cinco recomendaciones explicadas en el texto:



Escribir a mano



Las tecnologías son útiles a la hora de estudiar pero no tanto para lograr memorizar. Según Harvard, lo mejor es escribir a mano. Hacer resúmenes es una formula que ayuda a sintetizar y memorizar seleccionando las palabras correctas.



Alternar las materias



El libro propone que cada día se estudie una materia específica. Variar en diferentes temas refuerza la memoria a largo plazo e impide que el cerebro se agobie al memorizar solo un tema en particular.



Tomar descansos durante el estudio



Un descanso entre cada materia. La concentración y la memoria no funcionan en forma correcta cuando se estudia sin pausas.

No releer la materia



Los investigadores creen que no es necesario releer muchas veces el mismo contenido. La clave es hacerlo una vez, pero con atención para fortalecer el cerebro. Es mejor recordar lo ya leído que releerlo.



Descansar lo suficiente



Uno de los grandes errores que cometen los estudiantes es permanecer toda la noche despiertos, sin descansar. Dormir las horas necesarias permite que el cerebro guarde toda la información. Además, establecer un orden en los hábitos de sueño hace posible alcanzar resultados favorables.