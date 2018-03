#viral

Mensajes de padres que aún no se adaptan a su ‘smartphone’ y te llenarán de ternura

Cada vez más padres tienen acceso a los celulares inteligentes. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2016, 475 670 ecuatorianos entre 45 y 54 años portaban uno de estos dispositivos. El problema surge cuando estos adultos se enfrentan a nuevos retos al manipular los ‘smartphones’, provocando situaciones y anécdotas graciosas que quedan grabadas en Internet.

En realidad, los celulares han cambiado las formas con las que vemos el mundo. Según la antropóloga de la Universidad Autónoma de México, María Teresa Ruiz González, en una entrevista publicada en la Revista Digital Universitaria, los hábitos de consumo, trabajo e interacción han cambiado con la llegada de nuevas tecnologías y las personas adultas intentan integrarse a estos nuevos modelos, aunque en principio les cueste más trabajo que a los jóvenes.



Las brechas generacionales y tecnológicas pueden dejar a los padres un poco rezagados. En el caso de Ecuador esta brecha es significativa, en el estudio realizado por el INEC en 2016 las personas entre 25 y 34 años son quienes más usan teléfonos inteligentes, en total 1 285 329; seguidos de los jóvenes entre 16 y 24 años que suman 1 271 449 dispositivos móviles por persona.



Estas cifras contrastan con la de los adultos, las personas entre 35 y 44 años solo tienen 879 198 ‘smartphones’ y las personas mayores de 45 años hasta los 74 solo suman 741 686 dispositivos por persona.

A propósito de smartphones, unas cuantas cifras de lo que pasa en Ecuador. #AppleEvent pic.twitter.com/mXKXQGM1mG — INEC (@Ecuadorencifras) 12 de septiembre de 2017

Estas brechas son muy significativas al momento de hablar de nuevas tecnologías. Por eso es común que en redes sociales encontremos cientos de imágenes hilarantes de padres que aún no consiguen acostumbrarse a sus nuevos teléfonos. Por ejemplo, un padre que no sabe cómo poner espacios entre las palabras al escribir un mensaje de texto o una madre que aún no aprende cómo cambiar el idioma de su teléfono y se comunica con sus hijos escribiendo en chino.



A continuación una selección de los mejores mensajes de padres que aún no se adaptan a las nuevas tecnologías. Muchos de ellos te causarán risa o ternura: