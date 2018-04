#camisetazo

¿Cuánto saben sobre privacidad de la red los senadores de EE.UU.?

El pasado martes 10 de abril de 2018, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, testificó frente al Senado de Estados Unidos sobre el escándalo que involucra a Cambridge Analytica y la obtención de información de millones de usuarios de la red social sin su consentimiento para generar anuncios políticos.

La audiencia de la Cámara Alta de Estados Unidos fue crucial, pues Zuckerberg admitió haber cometido errores en cuanto al manejo de la privacidad de los datos personales que recolecta la red social e inclusive ofreció sus disculpas.



Sin embargo, también puso en evidencia la falta de conocimiento de algunos legisladores sobre la privacidad en la web y el funcionamiento de las redes sociales. Si bien para tener una carrera política no se necesita ser ingeniero en sistemas, para tener un debate de altura sobre el uso de datos personales se requiere, por lo menos, asesoramiento técnico. Es por eso que Afull ha hecho una recopilación de las intervenciones más insólitas de los senadores.



“Usted dijo en 2010 que Facebook siempre sería gratis”, dijo el senador republicano por Utah Orrin Hatch. “¿Es todavía ese su objetivo?”, preguntó, a lo que Zuckerberg respondió: “Sí, Senador. Siempre habrá una versión gratuita de Facebook". “Entonces, ¿cómo sostiene un modelo de negocios en el cual los usuario no pagan por su servicio?”, volvió a intervenir Hatch. “Senador, nosotros publicamos anuncios publicitarios”, contestó el CEO de Facebook, sin necesidad de decir mucho más.

Video: YouTube, cuenta: NBC News



“Tus términos y condiciones apestan”. Así comenzó su intervención el senador republicano por el estado de Luisiana John Neely Kennedy. “¿Está dispuesto a expandir mi derecho a saber con quién está compartiendo mis datos personales?”, preguntó posteriormente. “Senador, actualmente ya le damos una lista de aplicaciones que usted está usando. Usted mismo provee el consentimiento para suscribirse a dichas apps”. Al parecer, el Senador no escuchó la respuesta de Zuckerberg y preguntó nuevamente: “¿Está dispuesto a expandir mi derecho de prohibirle compartir mis datos?”. Con cara de impaciencia, Zuckerberg contestó: “Senador, nuevamente, me parece que usted ya tiene ese control”.

Video: YouTube, cuenta: Bloomberg TV Markets and Finance



No podía faltar el senador republicano por Texas, Ted Cruz, quien aprovechó de cuestionar los protocolos de filtro de contenidos para defender sus posturas políticas, una cuestión que no tiene mucho que ver con el escándalo de Cambridge Analytica en cuestión. “Facebook ha bloqueado el post de un reportero de Fox News, así como dos docenas de páginas católicas y, más recientemente, bloqueó la página de los seguidores de Donald Trump Diamond and Silk’s, con 1,2 millones de seguidores. Esto, después de determinar que su contenido era ‘inseguro para la comunidad’. Para muchos americanos, eso pareciera ser un perverso patrón de parcialidad política”, sentenció Cruz.



El senador de origen cubano continuó su argumento. “En su testimonio, ha dicho que tiene de 15 000 a 20 000 personas trabajando en seguridad y revisión de contenidos ¿Usted conoce la orientación política de estas personas?”. Ante esto, Mark Zuckerberg contestó lo que el empleador de cualquier otra empresa hubiera dicho. “No, Senador. Por lo general, no les preguntamos a las personas acerca de su orientación política cuando se unen a nuestra compañía”.

Video: YouTube, cuenta: CNN



Pero el primer premio se lo lleva la siguiente intervención. “¿Cuántas categorías de metadata almacena Facebook en las categorías que recolecta?”. La verdad es que Afull no puede explicarte la terminología de esta frase, ni lo que quiso decir la senadora Debra Fischer, porque hasta ahora, ni los medios especializados en tecnología ni el propio Zuckerberg lo han podido descifrar. Basta con ver la mirada de desconcierto del CEO de Facebook al escuchar esta pregunta.

Video: YouTube, cuenta: LIVE SATELLITE NEWS



"Senadora, ¿podría clarificar lo que quiere decir con ‘categorías de metadata’?”, preguntó el creador de la red social. “Hay algunos reportes pasados que han indicado que Facebook recolecta alrededor de 96 categorías de metadata para sus 2 000 millones de usuarios activos. Eso serían 192 mil millones de puntos de metadata que están siendo generados por los consumidores a escala global. Entonces, ¿cuántos de esos almacena Facebook? ¿Almacenan alguno?”. Zuckerberg, pacientemente, respondió: “Realmente no estoy muy seguro de a qué se refiere”.



Resulta, por lo menos, curioso que senadores como Ted Cruz y Deb Fischer se muestren tan interesados en conversar con Mark Zuckerberg con respecto a temas de libertad en Internet, cuando en marzo de 2017 fueron algunos de los legisladores que se pronunciaron a favor de terminar con la neutralidad de la red. Inclusive, Cruz llegó a decir que la neutralidad de la red “es el Obamacare del Internet”.



Pero no todos los senadores demostraron su falta de asesoramiento durante la audiencia y algunos sí tocaron aspectos clave del escándalo con Cambridge Analytica. Por ejemplo, el senador por California, Kamala Harris, presionó a Zuckerberg después de que este evadiera preguntas sobre cuán extensa ha sido el rastreo de Facebook a actividades fuera de la plataforma, o por qué la red social no había informado en 2015 a los usuarios cuyos datos habían sido compartidos con Cambridge Analytica.



En todo caso, la falta de preparación de muchos de los legisladores entorpeció el debate y ayudó a que el CEO de Facebook evadiera varias aristas importantes del escándalo.