Una foto de Dustin Hoffman viralizada por el parecido del actor con Lionel Messi

Una foto de 1975 de Dustin Hoffman se viralizó esta penúltima semana del 23 de febrero del 2018 en las redes sociales por su increíble parecido con Lionel Messi. En ese entonces, el reconocido actor tenía 37 años y aparece sentado en el borde de una pileta.

Con flequillo al costado y el pelo casi por sus hombros, Hoffman tiene una expresión en la cara y una mirada que lo deja muy parecido al futbolista argentino. Los usuarios en las redes no tardaron en destacar la similitud de los hombres y bromear al respecto.

En estas dos fotografías se puede ver al actor Dustin Hoffman (izq.) y Lionel Messi (der.). Fotos: AFP y Captura de pantalla



Dustin Hoffman, que actualmente tiene 80 años, había protagonizado Lenny (1984) y en 1976, después de tomarse la fotografía en traje de baño, realizó 'The Magic of Hollywood… Is the Magic of People', Todos los hombres del presidente y Marathon Man.

Leo Messi vive en Barcelona, está casado con Antonela Roccuzzo, es padre de Thiago y de Mateo y está esperando el nacimiento de Ciro, su tercer hijo fruto de su relación con la mujer que conoció en su Rosario natal.

El futbolista argentino lució durante mucho tiempo el pelo largo hasta que decidió hacerse un cambio de look que incluyó un corte y abandonar el cabello por los hombros.