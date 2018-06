#paraquecaches

¿Por qué algunos de los jugadores que están en tu álbum no llegaron al Mundial?

Este jueves 14 de junio del 2018 se inaugura una de las competencias deportivas más importantes del mundo, el Mundial de Rusia 2018. Si eres una de esas personas, que pasaron horas y gastaron mucho dinero llenando el álbum de cromos del certamen futbolero, seguramente te sorprendiste cuando algunos de los jugadores que están en tu libro de estampas, no figura en la lista oficial de equipos mundialistas ¿Por qué sucede esto?

Primero es necesario aclarar cómo se escogen los seleccionados que aparecerán en el álbum. Esto, porque la venta de la revista se inicia mucho antes de que se oficialicen las listas de 23 jugadores, por selección, que viajarán a los mundiales. Por ejemplo, en el caso de la presente edición del Mundial, el álbum salió a la venta a finales de marzo y las listas de convocados se oficializaron desde mayo.



Según explica Nicolás Sallustro, coordinador de Marketing de Panini en Argentina, en una entrevista con la BBC, “hay un equipo periodístico y técnico dentro de Panini que decide qué jugadores formarán parte del álbum. Se lleva un seguimiento de las selecciones durante las eliminatorias y amistosos”. Este grupo, después de observar el desempeño de los futbolistas arma la lista de 18 seleccionados que aparecerán en él.



Pero esos 18 no son los jugadores oficiales, por eso muchas de las imágenes que tú compraste en el Mundial, y que seguramente te salieron repetidos, no están en Rusia para los siguientes cotejos. Hay muchas razones para que los deportistas, que en inicio fueron seleccionados por Panini, ya no estén en la lista oficial, por ejemplo las lesiones.



Uno de los casos de un jugador muy conocido que se quedó afuera del Mundial, pero que sí es parte del álbum es Sergio ‘El Chiquito’ Romero. El guardameta del combinado argentino sufrió una lesión por la que fue separado de la lista de 23 jugadores que viajaron a Rusia.



A continuación te presentamos la lista de jugadores que están en el álbum, pero no participarán en el Mundial: