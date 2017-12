#lachistosa

Historias divertidas de personas que cumplen años en Navidad

Cumplir años es una fecha única en la vida de las personas… a menos que se haya nacido en Navidad. Existen 'desafortunados' que deben comer pastel con pavo o soplar las velas mientras todos cantan villancicos.

Es por eso, que un portal web elaboró un divertido ranking recopilando las cosas más comunes que viven estos cumpleañeros bajo la consigna: lucha por un festejo no navideño.

El ranking



Puesto N° 1: El regalo 1×2. El mentiroso: "El tuyo es mejor porque vale por dos". "Mi triste realidad es el 1 x 2 ¡En regalos y en saludos!"



Puesto N° 2: El menú. Sobras de pavo y dulces de postre, son la opción que puedes escoger en la carta.



Puesto N° 3: ¿Y la torta? El pan dulce se vuelve torta para soplar las velitas. Salvo para Luciana Busnelli, a quien le hicieron algo especial: "Yo cumplo el 24 de diciembre y recuerdo que en un cumpleaños de torta me hicieron un pan dulce relleno, pero regalos siempre recibí 2".

Puesto N° 4: "Feliz Navidad… Ah y ¡feliz cumple! ¿Era hoy o mañana? Te desean más veces feliz Navidad, que feliz cumpleaños".



Puesto N° 5: La piñata para marzo. De chicos, al festejo de cumpleaños, iban sólo primos y familiares porque los compañeros de colegio estaban todos de vacaciones. "Siempre me festejaban los cumpleaños antes porque si no 'no venían', el más bizarro fue un 30 de noviembre porque teníamos que viajar"



Como estas historias, hay muchas más. Y hay un premio para la mejor. Naranja ofrece la oportunidad de ganarse unos USD 5 500 contando las mejores anécdotas de "CumpleNavidad".