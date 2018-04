#paraquecaches

Tras el gol de Cristiano Ronaldo: ¿dónde y cómo nació la ‘chilena’?

Minuto 65:41 del juego entre Juventus y Real Madrid, un periodo de tiempo que el fútbol mundial difícilmente olvidará. La razón es sencilla: el gol de Cristiano Ronaldo. La tarde de ayer, 3 de abril del 2018, en su cotejo por los cuartos de final por la UEFA Champions League el portugués convirtió un tanto de ‘chilena’ que ha dado la vuelta al mundo.

Minuto 75 en Turín, el #RealMadrid casi liquida la serie ante la #Juventus. El cuadro español gana 3-0 al conjunto italiano.



Uno de los goles, la primera chilena de @Cristiano Ronaldo en su carrera. ¡Golazo! pic.twitter.com/K3poROXlBJ — El Comercio (@elcomerciocom) April 3, 2018



¿Qué es la chilena? Es necesario explicar cómo se realiza esta jugada para las personas que no conocen mucho de fútbol. Para marcar un gol de ‘chilena’ el jugador debe saltar, de espaldas al arco, e impactar el balón con una de sus piernas en una posición que parecería que el futbolista esta acostado en una cama en el aire.



Todos estos elementos, desde la precisión que se necesita para impactar el balón, hasta la habilidad para saltar lo suficientemente alto hacen que sea una jugada increíble y destinada para unos pocos. De hecho, en su gol, Cristiano superó el metro y medio de altura durante su salto, antes de convertir.





Ahora, dejando de lado la parte técnica, es necesario aclarar un punto ¿De dónde nació el nombre ‘chilena’? Existen dos alternativas, el país sudamericano o la especie de pimiento picante que es clave en la gastronomía mexicana. Pues bien, la respuesta está en la nación de la estrella roja y esta es la historia de cómo se bautizó a la ‘chilena’ de esa manera.

‘Chalaca’ o ‘Chilena’, otro conflicto entre Perú y Chile





En su libro ‘Fútbol a sol y sombra’ el escritor uruguayo Eduardo Galeano asegura que un joven español nacionalizado chileno, llamado Ramón Unzaga “inventó” la jugada en un estadio del puerto de Talcahuano, en el sur de Chile.





Pero las afirmaciones de Galeano no son tan acertadas, si bien la de Unzaga realizó una de las chilenas más reconocidas, esta no es la primera. Así lo afirmó el periodista argentino Jorge Barraza en una entrevista de RCN. Él asegura que esta jugada nació en el puerto del Callao en Perú, lo habitantes de esta zona costera realizaban esta jugada en la playa. A los originarios del Callao se les conoce como chalacos, por eso la jugada tomo ese nombre.





De hecho, Barraza afirma que a principios del siglo XX existen registros de periodistas chilenos que llaman ‘chalaca’ a la pirueta en el aire, lo que confirmaría su teoría sobre la denominación de la jugada. Como cientos de marinos chilenos viajaban entre su país y Perú, durante sus estadías en tierras peruanas copiaron las jugadas de fútbol que vieron ejecutar a los habitantes del Callao.





Volviendo a Unzaga, el delantero fue titular en el partido inaugural de la Copa América entre Chile y Perú en 1916. El atacante aprovechó ese cotejo para realizar su acrobática maniobra y así la dio a conocer a nivel profesional. Quienes vieron la jugada no dudaron en llamarla la chilena, porque lo habían realizado los delanteros chilenos y fue así como se popularizó.



Con el paso de los años, la pirueta se popularizó aún más cuando el delantero David Arellano, del Colo – Colo chileno viajó a España y la exhibió en los estadios de ese país. Desde ese momento se convirtió en la jugada que puede cambiar la historia de un partido, más allá del resultado con el que termine el cotejo.

Video: YouTube, canal: GMME COLOMBIA