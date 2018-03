#justoenlainfancia

Estos son algunos episodios de ‘Futurama’ basados en teorías de Stephen Hawking

Stephen Hawking no solo fue un renombrado físico teórico; también fue un ícono de la cultura pop. Grabó una canción con Pink Floyd y apareció en series de televisión de enorme éxito como ‘Los Simpson’, ‘Futurama’, ‘The Big Bang Theory’, entre otros. Particularmente en ‘Futurama’, el científico aparece en algunas ocasiones. Pero, incluso sin apariciones directas, sus teorías están presentes en varios episodios. Para ver más información sobre estos postulados, puede revisar esta nota de Afull.



Un vuelo para recordar

En el décimo episodio de la primera temporada, Un vuelo para recordar, Bender, Fry y Leela regresan de una entrega en el planeta Canibalón y amenazan al profesor Farnsworth con renunciar. Pero él les dice que tiene una sorpresa para ellos; se trata de boletos para un crucero espacial al que es invitada toda la tripulación de Planet Express.



Mientras Bender tiene un amorío con una condesa, Leela intenta escapar del acosador Zapp Brannigan. En un momento a solas en que Fry y Leela están a punto de besarse, la nave se parte en dos dedido a un agujero negro que se cruza en su trayectoria. Los tripulantes comienzan a evacuar el crucero mientras es succionado por el campo gravitatorio.



Aunque los agujeros negros no son una teoría desarrollada por primera vez por Stephen Hawking, sus hallazgos fueron cruciales para el entendimiento de este fenómeno astrofísico. Un agujero negro es una región en la que la materia está muy comprimida, entonces atrae todo lo que se encuentra a su alrededor y no deja que nada se le escape ni siquiera la luz, explica Jorge Poveda, quien ha realizado labores de docencia e investigación en física en la Universidad San Francisco de Quito. Fue Stephen Hawking quien planteó por primera vez que los agujeros negros emiten radiación.

Antología de interés

En el capítulo 16 de la segunda temporada, el profesor le muestra a la tripulación su nuevo invento: un guante con un dedo largo para alcanzar cosas a la distancia. Para probarlo decide utilizar una máquina que reproduce escenarios posibles para las personas en el caso de que hubieran hecho las cosas de manera distinta. A la tripulación le interesa mucho más el segundo invento.



Fry le pregunta a la máquina qué hubiera pasado si no hubiera se hubiera quedado atrapado en la máquina de criogenia, que fue la que lo llevó hasta el año 3000. Al momento de caerse de su silla, Fry no se queda atrapado en el congelador y, en cambio, se golpea la cabeza con el borde. Cuando esto sucede, se abre un agujero en la continuidad tiempo-espacio. Al día siguiente, es raptado por Stephen Hawking y es llevado donde los Action Rangers Vicepresidencial, un grupo liderado por Al Gore cuyo trabajo es proteger la continuidad del espacio-tiempo.



Los Action Rangers Vicepresidencial intentan hacer que Fry ingrese en el congelador para que el espacio-tiempo retome su curso original, pero de repente se abre otro agujero por el cual Bender arroja una botella de cerveza. Finalmente, mientras intentan forzar a Fry para ingresar en el aparato de criogenia, se rompe una de las válvulas y esto genera un error en el espacio-tiempo. Al final, Fry, Al Gore y Stephen Hawking quedan atrapados en un espacio indeterminado fuera del universo y no tienen otra opción que jugar Calabozos y Dragones por el resto de la eternidad.



Los agujeros de gusano son una teoría desarrollada a raíz de la relatividad general de Einstein. Tienen un principio parecido al de los agujeros negros, pero a diferencia de estos, los agujeros de gusano tienen una entrada y una salida (los agujeros negros solo tienen una entrada). Hipotéticamente, estos agujeros en el espacio-tiempo permiten los viajes en el tiempo.

El par de cajas de Farnsworth

Fry intenta convencer a Leela de que salga con él y ella lanza una moneda al aire para decidir. Como sale cruz, decide no salir con él. Mientras tanto, el profesor Farnsworth le dice a la tripulación que tienen que llevar una misteriosa caja aramilla e incinerarla en el Sol. Todos tienen curiosidad por saber qué hay en la caja, pero el profesor los aleja a martillazos y le dice a Leela que debe vigilar el paquete.



Finalmente, resulta que la caja contiene un universo paralelo donde. En ese universo, Fry y Leela están casados porque a ella le salió cara cuando lanzó la moneda al aire. Pero la cuestión se complica cuando los habitantes del segundo universo descubren los planes del profesor e intentan impedirlos. Así descubren que en el segundo universo también hay una caja que contiene otro universo paralelo, y así infinitamente, así que la tripulación de Planet Express pasan de universo en universo intentando escapar.



Stephen Hawking se encontraba entre el 58% de los cosmólogos y teóricos cuánticos a quienes les parece plausible la teoría de la interpretación de los mundos múltiples. En las últimas décadas, el desarrollo de la física cuántica y la teoría de cuerdas han abierto la posibilidad de la existencia de varios universos que se aglomeran en un solo multiverso.

Todo anda bien en Roswell

En el episodio 19 de la tercera temporada, la tripulación de Planet Express viaja a las cercanías de una estrella gigante roja, donde van a presenciar la explosión de una supernova. Fry es el encargado de cocinar las palomitas de maíz, pero hace caso omiso al envoltorio, que es de aluminio, y lo mete al microondas. Esto genera una onda de energía azul que, al momento de estallar la supernova, choca con una onda de energía roja que termina creando un agujero de gusano justo en el lugar donde se encuentran. La nave se encuentra en el mismo punto, pero cuando intentan bajar hacia la Tierra, Leela se percata de que no hay sistemas de apoyo en Tierra, por lo cual la nave se estrella en la base militar de Roswell, Nuevo México.



Al bajarse de la nave, la tripulación descubre que se encuentran en el año 1947. Mientras tanto, el doctor Zoidberg se pierde y los militares lo capturan para realizarle experimentos. Justo por esas épocas, el abuelo de Fry se encontraba haciendo el servicio militar en Roswell, por lo que se obsesiona con mantenerlo a salvo o sino, Fry podría dejar de existir. En un intento por mantener a su abuelo a buen recaudo, lo deja en una cabaña aislada en medio del desierto. Pero al irse del lugar, se da cuenta de que este era un sitio de pruebas nucleares y acto seguido, su abuelo muere en una explosión.



El episodio juega con un principio que se conoce como la paradoja del abuelo, acuñada por René Barjavel en 1943 en una novela de ciencia ficción. La paradoja dice que si una persona viaja al pasado y mata a su abuelo, esa persona dejaría de existir. Pero, en ese caso, ya no habría nadie que viaje en el tiempo y mate a su abuelo, por lo cual su abuelo seguiría viviendo y procrearía a su hijo y en consecuencia a su nieto, quien viajaría al pasado para matar a su abuelo, y así infinitamente. Pero en este capítulo, Fry resuelve esta paradoja.



Como Fry no desaparece de la faz de la Tierra después de la muerte de su abuelo, él comienza a pensar que ni él ni su abuela son sus verdaderos ancestros. Y en un encuentro con su abuela, él termina teniendo relaciones sexuales con ella. Finalmente, la tripulación descubre que no es que la abuela de Fry no sea su ancestro, sino que más bien Fry es su propio abuelo.



Para Stephen Hawking, hay tres maneras de viajar en el tiempo. La primera es a través de los agujeros de gusano. “Están a nuestro alrededor, en las grietas del espacio y del tiempo, pero son demasiado pequeños para poderlos ver”, aseguró Hawking en un artículo publicado en 2010 en el diario Daily Mail. Otra manera es a través de los agujeros negros. “Nos parece que el tiempo fluye como un río, a diferentes velocidades en diferentes lugares, y esa es la clave para viajar al futuro”, explicó Hawking. Y, por último, una tercera vía es viajar a la velocidad de la luz; es decir, a 300 000 kilómetros por segundo.