¿Por qué algunas personas envejecen más rápido que otras?

¿Quién no tiene un amigo o conocido de la misma edad que parece mucho más joven que uno? ¿O que parece mayor? Sin embargo, según descubrieron científicos investigadores, tales percepciones no son sólo acerca de las apariencias externas de una persona, sino sobre algo más profundo: los diferentes ritmos en los que cada

ser humano envejece, y lo que eso significa para su salud.

Los resultados de un estudio publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences demostraron que algunas personas pueden ser biológicamente mayores; es decir que envejecen más rápido que otras, a pesar de tener la misma edad cronológica. Otras, sin embargo, demostraron ser más jóvenes que lo que su edad cronológica indicaba y envejecer más lentamente de lo que deberían hacerlo.

954 personas nacidas en el año 1972 o 1973 en la ciudad de Dunedin en Nueva Zelanda aceptaron participar de un estudio de aproximadamente doce años de duración. Cada participante acordó someterse a alrededor de 18 pruebas, incluidas las de presión arterial, función pulmonar, colesterol, índice de masa corporal, inflamación y análisis de la integridad de su ADN desde los 26 hasta los 38 años.



Basados en las conclusiones, los investigadores calcularon una edad biológica para cada voluntario al comienzo del estudio y lo hicieron de nuevo cuando las personas cumplían 32 y 38 años. Como último paso, los combinaron para calcular el ritmo al que cada persona envejecía.

Según advirtió la dermatóloga Audrey Kunin en una entrevista con la revista Forbes, uno de los primeros signos de envejecimiento prematuro de la piel es la notable pérdida de la tez brillante, combinada con círculos oscuros, líneas finas o piel seca y menos elástica.



"La mayoría de los estudios sobre el envejecimiento y los factores que lo afectan provienen de investigaciones de poblaciones de mayor edad", explica Daniel Belsky, profesor asistente de medicina en la división de geriatría de la facultad de medicina de la Universidad de Duke a cargo del sondeo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las enfermedades crónicas o los cambios fisiológicos que vienen con el envejecimiento ya están bien establecidos en estos grupos.

Acorde a lo precisado en la investigación, el proceso de envejecimiento aumenta la morbilidad de las enfermedades relacionadas con la edad y las intervenciones antienvejecimiento son necesarias para reducir su carga y proteger la productividad de la población.



Las terapias antienvejecimiento son prometedoras y la traducción a los humanos es necesaria para abordar los desafíos de una población mundial que envejece. La mayoría de las investigaciones sobre el envejecimiento humano examinan a los adultos mayores, muchos de ellos con enfermedades crónicas."Las intervenciones para frenarlo deberán aplicarse a las personas aún jóvenes", detalla el escrito.