#paraquecaches

Descargó una copia de sus datos que guarda Facebook y no pudo creer lo que halló

Cuando Brian Chen, columnista de tecnología de The New York Times descargó una copia de sus datos que guarda Facebook, no esperaba ver mucho. "Mi perfil es escaso", escribió. "Rara vez publico algo en el sitio y pocas veces hago click en los avisos".

Y sin embargo, cuando abrió el archivo "fue como abrir la caja de Pandora", se asombró.



"Descubrí que —sobre muchos de los cuales nunca había escuchado, como Bad Dad, una tienda de repuestos para motos, y Space Jesus, una banda de electrónica— tenían mi información de contacto, que podía incluir mi e-mail, mi teléfono y mi nombre completo", explicó Chen. "Facebook también tenía mi directorio telefónico completo, incluido el timbre de mi apartamento. La red social había guardado un registro permanente de las aproximadamente 100 personas que había borrado de mi lista de amigos en los últimos 14 años, incluidas mis ex".



Decidió averiguar cómo y por qué era posible guardar toda esa información personal sobre él: 650 megabytes, o unas 160 horas de música sobre alguien que apenas usaba la plataforma que creó Mark Zuckerberg.



Al hacerlo, se encontró con otras sorpresas desagradables. "La mayor parte de la información básica, como mi cumpleaños, no se podía borrar. Más importante todavía: aquellos datos que me parecían cuestionables, como el registro de la gente que había sacado de mi lista de amigos, tampoco se pueden borrar de Facebook".



Gabriel Weinberg, el fundador de DuckDuckGo, le dijo que como política general, "ellos no borran nada". La razón es simple y económica: los datos se guardan por si alguna vez ayudan a las marcas a orientar mejor sus publicidades.



Beth Gautier, vocera de Facebook lo reconoció elípticamente: "Cuando alguien borra algo, lo quitamos para que no se pueda ver ni acceder en Facebook". Pero Facebook no deja de ver o acceder. "También es posible cerrar la cuenta", le señaló Gautier al columnista de The New York Times. "Borrar todos los resguardos de la información en nuestros sistemas puede demorar hasta 90 días", advirtió, en ese caso.



Dentro de la carpeta que contenía el total de la información que descargó Chen, había muchas otras carpetas y archivos. "El más importante es el archivo 'index', básicamente los datos puros de una cuenta de Facebook, donde uno puede ir viendo su perfil, su lista de amigos, su timeline y sus mensajes, entre otros elementos".



Entre esos datos puros había una sección, "Contact Info", en la que el periodista encontró "los 764 números y teléfonos de todas las personas en los contactos" de su iPhone. Facebook había guardado todo el directorio telefónico cuando Chen se registró en la aplicación de mensajería de la plataforma, Messenger.



"Me pareció innecesario, aunque Facebook retiene el directorio telefónico en parte para mantenerlo sincronizado con la lista de contactos de Messenger y para facilitar el hallazgo de gente que se suma al servicio de mensajería", explicó. No obstante, prefirió cancelar la sincronización y borrar todos sus números.



Chen descubrió también que la red social tiene una memoria infinita, nunca olvida nada. "Además de registrar el día exacto en que me registré en Facebook en 2004, había un registro de cuando desactivé mi cuenta en octubre de 2010, solo para reactivarla cuatro días después", escribió. La plataforma lo recordaba, pero Chen no.



"Facebook también guardaba la historia de cada vez que abrí la aplicación en los últimos dos años, incluido el dispositivo y el navegador que utilicé. Algunos días inclusive guardó mi ubicación, como cuando fui a un hospital hace dos años, o cuando visité Tokio el año pasado", agregó.



Lo que más le molestó, sin embargo, fue la información que él se había tomado el trabajo de borrar. "En mi lista de amigos, Facebook tenía un registro de 'Amigos eliminados', un dossier de las 112 personas que yo había borrado junto a la fecha en que había clickeado el botón de 'eliminar' a esos amigos", escribió. Una lista que él ya no tiene, pero Facebook sí.