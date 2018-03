#paraquecaches

Alguna vez Bolivia tuvo salida al mar ¿Cuándo perdió este territorio?

Han pasado más de 115 años desde el final de la Guerra del Pacífico, el conflicto bélico que le significó a Bolivia la pérdida de su salida al mar. Este tema ha vuelto a tomar vigencia porque ese país deberá presentar los alegatos en la corte de La Haya, por la demanda marítima que presentó en 2013 en contra de Chile.

La exigencia boliviana es clara, busca un departamento litoral. Esto quiere decir que el país del altiplano quiere tener un territorio de cerca de 400 kilómetros de costa, en las orillas del Océano Pacífico. Ese espacio ya formó parte del suelo de Bolivia, pues si no lo sabías, hasta finales del siglo XIX ese estado tuvo salida al mar. ¿Qué sucedió?



Todo empezó el 14 de febrero de 1878. En ese año, la Asamblea de Bolivia (Parlamento) aprobó un impuesto de 10 centavos por cada 100 kilogramos de salitre que la empresa chilena Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta explotara en esta región.



Antofagasta, actualmente es una región chilena, pero hasta 1800 formaba parte de Bolivia. Como las autoridades bolivianas no tenían el desarrollo tecnológico para explotar los recursos naturales de esta región, alquilaban los terrenos para que Chile sea quien extraiga esos minerales. Esta zona del sur del continente era una región rica en salitre y guano, dos fertilizantes muy utilizados en la época.



El problema surgió porque Bolivia había firmado un tratado de límites, en el que se comprometía a no aumentar los impuestos a Chile durante 25 años (1874 – 1899). Con este argumento, el Gobierno chileno se negó a pagar los 10 centavos que el régimen boliviano exigía. En respuesta, los bolivianos expropiaron la empresa Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta.



Esas acciones propiciaron que Chile argumentara que los bolivianos no habían respetado el tratado de límites y decidió invadir Antofagasta el 14 de febrero de 1879. La medida no tuvo resistencia ya que los pobladores de esa región, en su mayoría, eran chilenos.



De este conflicto también formó parte Perú. El país inca había firmado un acuerdo de protección con Bolivia, que impidió que se declaren neutrales. Por esta razón Chile le declaró la guerra a los gobiernos bolivianos y peruanos.



El conflicto bélico duró cuatro años y terminó con la firma del tratado de Ancón, en enero de 1884. En dicho acuerdo de paz, Perú cedía a Chile el dominio del departamento de Tarapacá y determinaba la ocupación chilena de las provincias de Tacna y Arica por diez años; de esta manera Bolivia perdió su única salida al mar.



Años después, en 1904 se delimitaron las fronteras, con Chile colindando con Perú y Bolivia sin salida al mar. Sin embargo, al país del altiplano se le otorgó a perpetuidad derechos de tránsito comercial en territorio chileno. Con este acuerdo, y según el gobierno de Santiago, los bolivianos tiene acceso sin impuestos al puerto de Arica.



Para enviar sus productos por mar, Bolivia tiene en territorio chileno sus propias autoridades aduaneras. Cada año operan en ese lugar 7 000 empresas bolivianas, según asegura la BBC. Pero el gobierno de Evo Morales considera que Chile no le garantiza a su país el libre derecho de tránsito comercial.



Por esta razón Bolivia presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para exigir, por medio de este organismo, una salida soberana al mar. El fallo, a favor o en contra de esta entidad, podría tardar meses en ser comunicado.