Argentina a punto de toparse con Perú… en el aeropuerto

Un jugador con la camiseta número 10 de Argentina vagaba por el centro de la cancha del estadio Niznhi Novgorod, tenía problemas para recibir los pases de sus compañeros, también para generar jugadas y superar la marca rival. Aunque parecía un jugador más, sin mucho brillo, se trataba de Lionel Messi, quien no pudo hacer nada para evitar que Argentina sea goleada por Croacia y se tenga un pie fuera del Mundial y rogando por resultados ajenos.

Marcó un gol, ayudó a su equipo en defensa, tuvo la tarea de detener a Lionel Messi, porque le conoce del FC Barcelona; Ivan Rakitic se llevó el show en el partido entre croatas y argentinos. Estas estadísticas demuestran el buen juego del volante europeo: marcó un gol, recuperó el esférico en seis ocasiones, uno de sus remates golpeó en el poste y recibió cuatro faltas en el partido.





Luka Modric no solo se convirtió en el primer jugador del Real Madrid en hacerle un gol a Argentina en un Mundial. Su tanto fue una verdadera obra de arte. Recibió el balón desde la izquierda, en el centro de la cancha, avanzó e hizo que el defensa albiceleste baile frente a él, tratando de detenerlo, y pateó un derechazo que se metió por el palo diestro del arco de Caballero.





Jorge Sampaoli no sabe perder y lo demostró nuevamente en la derrota ante Croacia. Al finalizar el partido el ex DT de Emelec salió de la cancha enojado, empujando al personal de seguridad y no es la primera vez que hace algo así.​



El arquero Wilfredo Caballero tendrá pesadillas esta noche con Ante Rebic. El guardameta albiceleste cometió un impresentable error al minuto 53’ que terminó en el primer gol de los croatas. Trató de despejar el balón, pero solo logró ponerle un centro al delantero europeo que marcó el 1 – 0 de volea.



Este fue el gol de Rebic para Croacia, luego de un regalito 🎁 de Caballero. Cae Argentina 0-1, y por el momento está fuera de #Rusia2018 pic.twitter.com/19c3MWnfEG — La Pasión Fútbol (@la_pasionfutbol) 21 de junio de 2018



Croacia fue el mejor equipo en todos los sentidos. A diferencia de Argentina, que todo su juego giraba alrededor de Messi, los croatas mostraron el poder de todas sus figuras, si Rakitic estaba cubierto, Modric aparecía con alguna genialidad en el área rival.



Además, todo el equipo fue solidario en defensa. Cuando el marcador estaba 0 – 0 y los albicelestes consiguieron dominar, por pocos minutos, los croatas se replegaron en su propia cancha para quitarles espacios a los sudamericanos.





Antes de que Ante Rebic marque el primer gol del partido, por poco le deja sin costilla a Gabriel Mercado. Al minuto 35, el espigado jugador europeo peleó un balón con Mercado en el aire y para ganar esta contienda uso sus brazos, piernas, codos y dejó al defensa argentino tendido en el piso por varios minutos.



Gabriel Mercado, como repartió también recibió en el partido 🏥 pic.twitter.com/hYpFgySAbM — Afull (@AFullFull) 21 de junio de 2018



Aunque Argentina aún tiene chances de clasificar a los octavos de final, el futuro albiceleste es complicado. Los sudamericanos deben esperar por el resultado del cotejo entre Islandia y Nigeria, que se juega este 21 de junio del 2018, y definir su suerte en el último partido ante los nigerianos. Pero, además de eso, tendrán que esperar para ver qué sucede entre Islandia y Croacia cuando clausuren la fase de grupos el próximo martes 26 de junio.