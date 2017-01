#Estonoesnoticia

Un acertijo que atormenta a todos: ¿Cuántos agujeros tiene esta camiseta?

Ok, puede sonar como una simple pregunta, pero ¿de verdad puedes lograr ver cuántos agujeros hay en la camiseta?, es realmente sorprendente el bajo porcentaje de personas que logran descifrarlo a la primera, puesto que sólo el 17 % de la gente logra acertar en la respuesta, la cual pareciera ser simple de resolver, quizás debas mirar más allá para lograr solucionar esta pregunta.

De hecho, si logras ampliar tu mente y darte unos segundos más de análisis y no responder lo primero que te entra en la vista, podrías ser parte del privilegiado y selecto grupo que acierta al rompecabezas sin fallar, ya que la pregunta es bastante fácil, si te das cuenta y miras de cerca la camiseta podrás contar rápidamente los agujeros que existen.



Podrás, a primera vista, decir que hay dos agujeros obvios en ella ¿cierto?, ¿pero realmente puede ver esos dos?, ¡concéntrate!, no adivines y no te dejes atrapar por la capciosa pregunta, es por ello que la mayoría falla en la respuesta, la clave está en observar bien la imagen y pensar bien la pregunta: ¿Cuántos agujeros hay en la camiseta?

Al momento de desglosar la pregunta palabra por palabra, en su nivel más básico, podrás comprender de que hay un significado más allá, esto porque la mayoría pasa inadvertidamente y por alto la abertura del cuello, brazos y cabeza ¡Ajá!, ¿no son agujeros también? ¡Ah claro!. Es por esto que el bajo porcentaje de personas que logra acertar a la respuesta, porque incluyen estas aberturas como agujeros también al conteo y ¿por qué no? Si están en la camiseta y permite que algo pase a través de ella.



Hay que tener en cuenta que esos agujeros pasan por la parte delantera y trasera de la camiseta, lo que equivale a cuatro hoyos. Tomando en cuenta el de las mangas y las aberturas en la parte superior e inferior, ¡Tienes ocho agujeros en total! Si no pudiste acertar, no te preocupes, porque que el 83% de las personas que trataron de resolver este enigma no pudieron dar con el resultado correcto.



Si fuiste parte del 17% que pudo hacerlo bien, ¡Felicidades!