#paraquecaches

21 de marzo, un día para valorar a las personas con Síndrome de Down ¿Por qué en esta fecha?

Desde el 2011 y con aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) se escogió al 21 de marzo como Día Mundial del Síndrome de Down ¿Por qué el día 21 del tercer mes del año? La respuesta se encuentra en los cromosomas de las personas que tienen esta condición.

El Síndrome de Down es un trastorno genético que se produce al tener una copia extra del cromosoma 21 y no solo dos copias que es lo habitual. Por esta razón el día para recordar esta condición es el 21, como el número de cromosomas, del tercer mes, que es la copia extra que tienen las personas que viven con Síndrome de Down, según explica el portal especializado en salud Milenio.com.



Una iniciativa en redes sociales



Para conmemorar este día en redes sociales como Twitter y Facebook se ha iniciado una campaña en la que las personas publican fotografías con calcetines de diferentes colores y diseños, esto para resaltar que las personas con esta condición son auténticas.



Esta iniciativa se inició con la pequeña Chloe Lennon, una niña de cinco años que envió un mensaje por Facebook en el que pedía a las personas usar calcetines disparejos “para celebrar el día”. El video de la pequeña, que fue publicado por su madre el pasado 12 de marzo del 2018, consiguió que millones de personas se unan a esta propuesta, hasta la mañana de este 21 de marzo el clip suma más de 21 millones de reproducciones y ha sido compartido cerca de 725 000 ocasiones.

Un día para recordar las contribuciones de las personas con discapacidad intelectual



Según información de la ONU, el objetivo radica en recordar a la comunidad mundial “la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades”.



De hecho, en la firma de la declaración del 21 de marzo como Día Internacional del Síndrome de Down se alienta a los Estados miembros de la ONU a tomar mayor conciencia respecto a las personas que tiene este trastorno y que no son pocas. En el caso de Ecuador, por ejemplo, por cada 1 000 bebés dos nacen con Síndrome de Down, según cifras del Ministerio de Salud.



Por esta razón el 21 de marzo no es un día común, sino una fecha especial para que las organizaciones estatales reconozcan y mejoren las políticas públicas y el acceso a servicios estatales para las personas que viven con Síndrome de Down. De igual manera la sociedad dé el valor necesario a quienes tienen Síndrome de Down, concluye la ONU.