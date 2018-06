Zapatero se encuentra en Venezuela y oposición rechaza su presencia

LEA TAMBIÉN

El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en Venezuela, confirmaron hoy 16 de junio del 2018 fuentes diplomáticas, en una breve visita que culminará mañana y su presencia ha sido rechazada por la principal alianza opositora, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El político español, que la última vez que visitó Caracas fue el pasado 20 de mayo cuando se celebraron las elecciones presidenciales en las que fue reelegido Nicolás Maduro como jefe de Estado, llegó a Caracas este viernes.



La presencia de Rodríguez Zapatero, quien en ha tenido el papel de mediador de encuentros de diálogo entre el Gobierno y la oposición, ha sido rechazada por la MUD que ha asegurado a través de Twitter que "su única intención es lavarle la cara a Maduro para que bajen las sanciones (que EE.UU. y otros países han impuesto) contra los corruptos".



"Zapatero ha demostrado que no es un mediador, su actuación siempre ha estado ajustada a los intereses de Nicolás Maduro y no de los venezolanos", agregó la MUD en otro mensaje.



No es la primera vez que la oposición muestra su rechazo a la presencia de Rodríguez Zapatero en el país, durante los comicios del 20 mayo el exjefe del Parlamento, el diputado opositor Julio Borges, indicó que el político español es "un enemigo" del país que avalaba el "fraude" de las presidenciales.



El pasado 20 de mayo, tras celebrarse las elecciones en Venezuela, Zapatero dijo en entrevista con Efe que el resultado de los comicios, en los que no participó la MUD, "abunda aún más" en la necesidad de "un proceso a fondo, urgente, de diálogo político" en el país para superar las diferencias entre gobierno y oposición.



El político, que ha defendido el diálogo como la vía para resolver los problemas del país, indicó que las soluciones para Venezuela no pasan por "el choque" y la "confrontación".