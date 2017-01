WikiLeaks ofrece recompensa por filtración de documentos de la administración de Barack Obama

Wikileaks ofreció el martes (3 de enero del 2017) una recompensa a quienes filtren documentos de la Casa Blanca antes del fin del mandato del presidente Barack Obama, anunció la organización en un mensaje difundido por Twitter.

Por su parte, el australiano Julian Assange, fundado de Wikileaks, actualmente refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, reafirmó que Rusia no estaba detrás de los mails de Hillary Clinton filtrados por la organización.



“Aviso a los administradores informáticos: ¡No dejen a la Casa Blanca destruir de nuevo la historia de Estados Unidos! ¡Copien los documentos ahora y envíenlos a Wikileaks cuando quieran!, exhortó un tuit de la organización especializada en la revelación de documentos secretos.



"Ofrecemos una recompensa de USD 20 000 por cualquier información que permita la detención o el desenmascaramiento de cualquier agente de la administración Obama que haya destruido documentos importantes", indicó el mensaje.



La cadena de televisión Fox de Estados Unidos difundió por su parte una larga entrevista a Julian Assange, grabada en la embajada de Ecuador en Londres, donde está refugiado desde junio de 2012.



Assange se negó a revelar la fuente que transmitió a Wikileaks los correos electrónicos de John Podesta, el director de campaña de Hillary Clinton.



Entre ellos tres discursos de la ex secretaria de Estado remunerados por el banco Goldman Sachs, que dejaban en evidencia los vínculos de la candidata demócrata con los círculos financieros de Wall Street.



Hillary Clinton acusó al gobierno ruso de ser responsable de esas filtraciones -acusación compartida por la administración estadounidense- y a Wikileaks de haber ayudado a su adversario republicano Donald Trump a ganar la elección presidencial.

"La fuente no es el gobierno ruso", reiteró Julian Assange en la entrevista concedida a Fox.



Assange consideró además que es "imposible decir" si la revelación del contenido de esos correos electrónicos favorecieron a Trump en la elección del 8 de noviembre.



Pero si "fue así" lo que "dio vuelta la elección" fue el contenido de las "verdaderas declaraciones" de Hillary Clinton y su entorno, afirmó Assange.



WikiLeaks difundió también unos 20 000 correos electrónicos internos del Partido Demócrata que revelaban un trato preferencial de los responsables hacia Clinton en desmedro de su rival Berni Sanders, lo que había provocó la renuncia del presidente del comité nacional.



Julian Assange, 45 años, está refugiado en la embajada de Ecuador para evitar una extradición a Suecia, que solicitó su captura tras una denuncia de violación presentada por una mujer sueca en 2010.



Assange niega los hechos y dice que se trata de una maniobra para extraditarlo hacia Estados Unidos para ser juzgado por difusión de informaciones secretas.