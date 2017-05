Wikileaks ofrece USD 100 000 por las supuestas cintas de Trump y Comey

La organización Wikileaks ofreció hoy USD 100 000 por las posibles "cintas" de las conversaciones que mantuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el exdirector del FBI James Comey, destituido este martes.

Trump insinuó este viernes, 12 de mayo, a través de Twitter que pueden existir dichas cintas en un mensaje en el que amenazó a Comey de que no filtrase información a medios de comunicación.



"A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa", escribió el presidente en su cuenta personal.



Fuentes cercanas a Comey aseguraron después que el exfuncionario "no está preocupado" por la amenaza de Trump y que su reacción fue que "ojalá haya cintas".



Con la duda sobre la existencia o no de tales cintas, Wikileaks ofreció a través de Twitter USD 100 000 por ellas.



Trump ha declarado que Comey le aseguró hasta en tres ocasiones que él no estaba bajo investigación por el caso de los nexos de su campaña con Rusia, algo que implicaría un incumplimiento de las normas del FBI por parte de su exdirector.



El entorno de Comey, sin embargo, filtró este jueves que durante esas conversaciones el presidente le exigió que la "jurara lealtad", y que él tan solo le ofreció "honestidad".



Trump despidió este martes a Comey alegando su supuesto mal manejo de la investigación contra Hillary Clinton por el uso de cuentas privadas de correo electrónico cuando era secretaria de Estado para comunicaciones con información confidencial.



No obstante, el despido ha generado una gran controversia, dado que Comey lideraba la investigación sobre la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones de noviembre y la posible relación entre el Kremlin y miembros de la campaña electoral de Trump.