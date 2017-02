Washington Pesántez responde al presidente Rafael Correa y dice que no ha pedido puestos públicos

Washington Pesántez, candidato a la Presidencia por Unión Ecuatoriana, respondió a las declaraciones del presidente Rafael Correa, durante su última sabatina. Dijo que el Mandatario, “en su permanente campaña a favor de su heredero” y en contra de quienes hacen una propuesta diferente, no dice la verdad.

“Jamás he pedido un puesto en su Gobierno”, dijo Pesántez. Indicó que no lo necesita y menos aún si está “obligado a ser incondicional de la voluntad de una persona (el Presidente) y no del pueblo, el Estado y la razón”. Ya que por su experiencia no necesita de favores ni padrinos, agregó.



Así mismo lamentó que los concursos de méritos y oposición, para la designación de autoridades, “hayan quedado solo en papel y palabras”, lo que refleja, según él, la crisis institucional que vive el país.



"Vivo de mi actividad privada como abogado y docente universitario, después de dejar la Fiscalía y ejercer mi función entre los años 2004-2010, investigando varios casos de corrupción de este Gobierno y hacerlo con independencia y rectitud, incomodando a los revolucionarios de corazones ardientes y manos limpias".



El candidato dijo que ahora vive de su estudio jurídico y que no necesita ni acepta cargos públicos "donde el requisito es convertirse en lacayo del Mandatario".

El presidenciable de Unión Ecuador estuvo hoy, 12 de febrero del 2017, en Quero, Tungurahua. Ahí se reunió con la Confederación de Juntas de Defensa del Campesinado de Ecuador. El recorrido por las calles de la ciudad, acompañado de sus simpatizantes y una banda de pueblo, fue parte de su cierre oficial de campaña en esa provincia.



Pesántez criticó que el presidente Correa “derroche los recursos del Estado en perennizar la propaganda de Alianza País, financiándola con el dinero de todos los ecuatorianos”. Durante el enlace de ayer, el Mandatario dedicó un segmento a criticar las propuestas de campaña de los candidatos de la oposición.



El aspirante a Carondelet rechazó las declaraciones presidenciales y lamentó la ausencia de una Contraloría y de un Consejo Nacional Electoral que “impidan el abuso de recursos públicos para fines proselitistas”.