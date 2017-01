Washington Pesántez: 'Todo el tiempo debe haber diálogo y por ello comprometo mi participación'

El candidato presidencial por el movimiento Unión Ecuatoriana, Washington Pesántez, se pronunció a favor y comprometió su participación en el diálogo formulado por grupo EL COMERCIO con los ocho presidenciables.

“Todo el tiempo debe haber diálogo y por ello comprometo mi participación, enfatizó.



Pesantez se pronunció por un cambio de la Constitución, a través de una Asamblea Constituyente, porque -a su criterio- no es posible mantener "un Régimen hiperpresidencialista". Incluso se mostró opuesto a la reelección.



Ofreció que realizará una reforma legal a la actual Ley de Comunicación, la cual "tiene que ser derogada y podría aprobarse otra". Él sostiene que "es preferible no tener una Ley y no una tan mala como la actual".



El aspirante al sillón de Carondelet se comprometió a reducir la carga tributaria en el país, pues considera que existe "un sistema impositivo arbitrario con 68 tributos en el Ecuador".



Finalmente, dijo que eliminará algunas normas legales entre ellas la Ley de Plusvalía, aprobada recientemente por la Asamblea.