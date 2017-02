Washington Pesántez convenció a sus invitados con la cena promocionada por San Valentín

La cita estaba pactada para las 19:00. Hoy, martes 14 de febrero de 2017, Washington Pesántez, el candidato presidencial, realizó una pausa en el debate político e hizo campaña de tú a tú, con dos parejas que ganaron una cena con el candidato, por un concurso propuesto en redes sociales.

Son las 19:20 y Pesántez llega en su vehículo de campaña hasta un restaurante en el norte de Quito. Se baja en compañía de su esposa, Alice Borja. Los dos visten formal, de negro, como para un evento de gala. La gente cercana a Pesántez dice que él no deja el terno ni en la Costa.



La cena por San Valentín, anunciada por Facebook y Twitter, se realizó en un restaurante de comida ecuatoriana de vanguardia (así la denominan sus dueños) que abrió hace seis meses. El lugar es pequeño pero tiene un ambiente acogedor. Tiene dos barras y cuatro mesas. La más grande de ellas está destinada para los ganadores de la cena.

La cena consistió en una especie de degustación entre varios platos. Foto: Eduardo Terán/EL COMERCIO



Según el equipo de Pesántez, la idea surgió de buscar una actividad informal dentro de la campaña. El lugar se seleccionó porque al candidato le gustó la idea de que sea un restaurante nuevo de un par de emprendedores con una propuesta alternativa.



En la mesa más grande están esperando las dos parejas. Al principio no hablan entre ellos. Pero la llegada de Pesántez rompe el silencio y se ubican en cada puesto para empezar la velada. Los 15 primeros minutos parecen tensos, incómodos. Después empiezan las risas y la charla se vuelve más amena.



“No hablamos de política. Soy muy respetuoso de los espacios”, dice Pesántez. La charla versa sobre las vidas de los invitados.

En el concurso hubo 1300 inscritos. Para escoger a los ganadores se armó una tómbola virtual que arrojó dos ganadores Julio Pazmiño y Nelson Suárez, ambos con sus respectivas parejas.



El anuncio del concurso tuvo todo tipo de reacciones. En Facebook, por ejemplo, hubo quienes participaron no sin antes dejar su comentario sarcástico. Por ejemplo, una de las participantes comentó: “Que te regalen flores atrae pero que te den una cena romántica auspiciada por Washington pesantez enamora”.



Otro usuario entró al concurso con el siguiente comentario: #CenaConWashingtonPesántez por qué no tengo ningún plan para el 14 de febrero, #WashoBeMyValentine.



La cena consistió en una especie de degustación entre varios platos. Por la mesa circulaban diferentes tipos de comidas y bebidas. Media hora después, la cena ya parecía un encuentro entre amigos. Pesántez confesó que él y su esposa no son de muchos amigos y que esta es su oportunidad de celebrar la fecha de una manera distinta.



Esta noche, al menos cuatro votos más habrían sumado para Pesántez. Para Julio Pazmiño, uno de los ganadores, el simple hecho de haber cumplido la cita es motivo suficiente para entregarle su voto el domingo próximo. “Parece algo simple pero en estas pequeñas cosas se ve si una persona cumple o no”, dijo.



Pesántez viajará mañana a Riobamba para seguir con los últimos días de su campaña. El jueves cerrará en el sur de Quito. El domingo se verá el resultado de su estrategia electoral. Incluido el roce informal que otorga un concurso al más puro estilo del marketing comercial.