Washington Pesántez cerró este 9 de febrero del 2017 su campaña en Guayaquil

Washington Pesántez cumplió su última visita a Guayaquil como parte de su campaña electoral de cara a los comicios del 19 de febrero. Este 9 de febrero del 2017 participó en entrevistas con medios porteños y encabezó caravanas en varios sectores del sur de la ciudad.

A bordo de una camioneta roja, el candidato presidencial de Unión Ecuatoriana recorrió los barrios Playita del Guasmo, la avenida 25 de julio, Acacias, Cristo del Consuelo y el Suburbio que pertenecen al distrito electoral 1 de Guayas.



Durante la jornada, el exfiscal de la Nación saludó a sus simpatizantes y reiteró que su organización política constituye la tercera vía electoral. Dijo que es la alternativa para los electores que no quieren el continuismo ni a la partidocracia.



Más temprano, Pesántez participó en un conversatorio en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, en el norte del Puerto Principal. En ese espacio radial dijo que es necesario “descontaminar la administración de justicia” para combatir la corrupción.



“Desde que soy abogado ya hace 30 años vengo clamando la necesidad de que la justicia no sea secuestrada por los partidos políticos de turno. Si en algo se han puesto de acuerdo es en los repartos”, manifestó.



El presidenciable de la lista 19 dijo que uno de los sectores que atenderá en su gobierno es el agro y que estimulará la producción con la entrega de créditos. “Al antiguo Banco de Fomento hay que hacerle que cumpla su función y que no focalice la entrega de recursos a ciertos grupos de personas”, dijo.