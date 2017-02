Pesántez apoya la legalización del aborto en casos de violación

Washington Pesántez, candidato a la Presidencia de la República por la lista del movimiento Unión Ecuatoriana, que creó el mismo en 2014, está a favor de la legalización del aborto en casos de violación.

Admitió que nunca ha estado en campaña y que nunca ha militado antes en ninguna tienda política. Pero indicó que le anima el deseo de servir al a colectividad y que le gusta estar en contacto con la gente y escucharla. Antes “he tenido que votar por el mal menor, ahora voy a votar por Unidad Ecuatoriana”, dijo.



El presidenciable fue el cuarto en participar en la rueda de entrevistas en Televicentro, en el programa Conociendo a los Candidatos que se retransmitió por Radio Quito y Platinum, la noche de este jueves 2 de febrero del 2017.



El candidato fue consultado por Gonzalo Ruiz, subdirector de este Diario, sobre temas relacionados a su especialidad como exfiscal, el sistema de justicia del país. Además de otros temas de actualidad nacional.



Su relación con el presidente Rafael Correa

Coincidió con el presidente Rafael Correa en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, cuando ambos eran becarios. Hicieron una amistad “bastante cercana” dentro del grupo de estudiantes ecuatorianos.



La relación siempre fue muy cordial y de mutuo respeto, porque ambos estaban “muy preocupados” por la situación del país y pensaban en que había que cambiar las cosas. Además dijo que coincidieron por la formación jurídica de Pesántez, más cercana a la política.



Sin embargo el candidato aclaró que su carrera como fiscal ya había despegado antes de la llegada del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Y que desde que dejó el cargo no lo ha vuelto ha ver, solo en la televisión, aunque admitió que el Mandatario lo ha llamado ocasionalmente para desearle un feliz cumpleaños o Navidad, pero nada político o personal.



El sistema de Justicia



Pesántez aceptó que cuando el Presidente dijo que metería las manos en la justicia se sintió satisfecho, porque siempre quiso que la justicia se descontamine de la manipulación de los partidos políticos. Pero que lo que pasó después fue diferente de lo que se esperaba, que se sintió, como muchos, defraudado.



Por eso insistió que aún se necesita despolitizar el sistema judicial. Además dijo que, aunque es importante que la justicia reciba un impulso, “se gastó mucho dinero, se despilfarró”.



Criticó la agilidad del Consejo de la Judicatura para sancionar a ciertos jueces con informes administrativos, mientras que en la administración de justicia el despacho de procesos “deja mucho que decir”.



Así mismo lamentó que el organismo esté compuesto por un origen político a partir de la Constitución de Montecristi, “no me parece ético que el Secretario del Presidente esté dirigiendo la justicia”, además se nombra a los jueces y se controla a los fiscales.



Aceptó que no hay ningún sentido de proporcionalidad en la aplicación de las penas. Y que antes la Corte Suprema de Justicia “aunque sea con influjo partidista, pero tenía muchos jueces de carrera, había un respeto por la carrera, era mas meritorio que ahora… que se mediocriza en mucho la administración de justicia”.



También insistió en repetir que durante su cargo en la Fiscalía General sí fiscalizó al Gobierno y depuró la institución, por lo que recalcó que se necesita ir a una Asamblea Constituyente para cambiar ciertos elementos de la estructura del Estado.

Seguridad



Sobre la seguridad vial, Pesántez dijo que mejorar la parte legal es una tema, pero hay que educar y concientizar a la ciudadanía, ya que “hay mucho que hacer”.

Al ser consultado sobre la tabla de drogas indicó que el principal problema no es ese sino el ingreso de las sustancias al país y la distribución. Advirtió que Ecuador se ha convertido en una “autopista” del paso de drogas y que a eso se debe la, cada vez mayor, captura de estupefacientes.



Para tratar el problema precisó que está dispuesto a recibir ayuda de todos gobiernos que para controlar el tema, lejos de una ideología política.



Sobre los casos de los desaparecidos enfatizó su solidaridad con sus familias y prometió crear un sistema en el que jueces, fiscales y policías trabajen para resolver ese tipo de casos.



Sistema político



Pesántez dijo que la década de la Revolución Ciudadana ha sido una década perdida, que “sin desconocer las cosas positivas, pudieron haber hecho mucho más”.



Habló de las funciones del Estado y explicó que “una relación de subordinación como la de estos 10 años” hace que se necesite democratizar el país, “se parece más a una monarquía que a una República”.



Por eso insistió en la necesidad de una Constituyente, para desmontar lo que este Gobierno ha armado. “Si queremos gobernabilidad hay que aprender a dialogar, buscar consensos, no tengo temor” a una Constituyente.



A su punto de vista la Constitución es garantista de derechos en cuanto a enunciados, pero no así en la práctica ya que “es regresiva y represiva”.



Libertades civiles



El candidato sostuvo que en el país se ha perdido la institucionalidad y se refirió a las libertades civiles como el derecho de organización. “Hay que devolverles la institucionalidad, la personería jurídica” a las organizaciones sociales. Y “apoyaremos a los sindicatos y gremios profesionales”.



También dijo que no permitirá que se siga interviniendo en los fondos privados como los de cesantía, “no pueden adueñarse del dinero de los afiliados”.



Sin embargo al ser cuestionado sobre el matrimonio igualitario, Pesántez explicó que tal vez como país aún no “estamos listos” para un cambio así. Pero recordó que los derechos civiles están reconocidos en la unión de hecho aunque “a futuro podría pensarse en otras medidas”.



Sobre la Ley de Comunicación dijo que se debe reformarla porque hay cosas que se deben mantener, como el derecho a la réplica, y otras que deben ser eliminadas, como la Superintendencia de Comunicación y el Consejo de Comunicación. “Hay que volver razonablemente a la libertad de expresión”.



Modelo económico



“Está totalmente desfasado”, indicó refiriéndose al modelo económico que ha mantenido el Gobierno. Hay una crisis económica y una deuda, interna y externa, de más de USD 43 000 millones, “cada ciudadano que nace tiene una deuda de USD 2 700 sin saberlo si quiera”.



Criticó que muchas de las obras públicas no se hayan hecho por concesión a la empresa privada. Y que ahora “estamos viviendo una recesión” y que los precios no han subido porque “cada vez tenemos menos capacidad de compra, que atenta contra la seguridad del Estado”.



Ofreció crear un marco legal de confianza y dijo estar de acuerdo con los empresarios, ya que se debe cambiar “este modelo intervencionista”, y modificar todos los impuestos que ahora nutren el presupuesto general del Estado. “63 tributos tiene el Ecuador, totalmente anárquicos, el ciudadano a todo el mundo paga y casi nadie le da cuentas”.



También se refirió a mejorar las condiciones del empleo fortaleciendo al sector privado y permitiendo la inversión extranjera. Habló de renegociar la deuda con China, que es “en mucho ilegítima”, bajar las tasas de electricidad, invertir en el sector rural y aprovechar los mercados externos para “adaptar al país a las nuevas realidades”.



“La utopía socialista se acabó”, concluyó en el programa que es parte del Diálogo Presidencial 2017 que organiza Diario EL COMERCIO este 5 de febrero desde las 20:00.