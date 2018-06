Walter Villegas: ‘Presidente de Colombia debe reforzar la frontera’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Walter Villegas, presidente de la AME-Carchi.



¿Qué piden los municipios fronterizos al nuevo Presidente de Colombia?



El problema siempre ha sido la falta de control del vecino del norte en la zona limítrofe. Sabemos que hay lugares inhóspitos. Pero Ecuador siempre hace presencia con personal y aeronaves militares. Lo que le pedimos a Iván Duque es que realice un control similar. Ahora se ve en el lado colombiano presencia de la fuerza pública. Pero esperamos que no se quede solo en incursiones. En nuestro país incluso tenemos instalaciones militares, como las de Maldonado y El Chical.

¿Cree que al asumir Duque la presión militar contra los grupos armados ilegales aumente?



Esperamos que el presidente electo ayude a evolucionar este conflicto, que ya lleva más de medio siglo y ahora se está desbordando hacia Ecuador. El problema se encaminó con la firma de la paz con las FARC. Y creo que Iván Duque continuará por esa senda, que debe ser una política de Estado, por el bien de todos.



¿La inseguridad es un tema nuevo en frontera?



Los lamentables hechos que ocurrieron en la parroquia de Mataje (Esmeraldas) alarmaron al país, pero no es algo nuevo. Han sido un problema permanente en la frontera. Siempre hubo amenazas, extorsiones, secuestros de gente que realiza alguna actividad económica importante. Pero ahora trascendió el acto, por lo que les sucedió al equipo periodístico. Repito, no ha sido el primer caso. Han sucedido otros también en Carchi y Sucumbíos.



Pero si hay actos de violencia ¿por qué no se denuncian?



Por temor. Hay gente que tiene más miedo a las represalias que se puedan tomar contra sus familiares.



¿Y de dónde provienen esas acciones delictivas?

Hay casos puntuales de ciudadanos del Carchi que han sido secuestrados y luego aparecen en Colombia. Pero no podría asegurar si los extorsionadores son ecuatorianos o extranjeros. Eso lo deben decir los servicios de Inteligencia.



¿Ya están recibiendo la ayuda ofrecida a los pueblos de frontera, tras los hechos acontecidos en Esmeraldas?



Todavía no. Con la crisis por la caída del precio del petróleo nos redujeron -desde hace cuatro años- el 30% del presupuesto que recibíamos los gobiernos descentralizados. Eso significó un freno al desarrollo, especialmente en los poblados fronterizos. Para los municipios pequeños ha sido un reto sobrevivir. Ahora se nos comunicó que la zona fronteriza tendrá atención con la aprobación de la Ley de Desarrollo Frontera.



¿Qué acciones realiza la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas en temas de frontera?



La Asociación es una entidad asesora. Ahora estamos solicitando una reforma a la Ley de Desarrollo Fronterizo, para que incluya los beneficios a los 26 cantones fronterizos del norte y no solo a los que están ubicados en una franja de 40 km, como señala la actual legislación.