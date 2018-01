Intenso cabildeo por los votos para elegir a la Vicepresidenta

Ecuador tendrá por segunda vez en su historia política a una mujer en la Vicepresidencia de la República. La primera fue Rosalía Arteaga (1997).

Hay tres posibles sucesoras de Jorge Glas (quien está sentenciado en primera instancia por asociación ilícita): María Alejandra Vicuña, María Fernanda Espinosa y Rosana Alvarado. Todas son parte del Gabinete ministerial.



El presidente Lenín Moreno envió el jueves, 4 de enero del 2018, la terna a la Asamblea Nacional. La sesión para posesionar a la nueva Segunda Mandataria se instalará el sábado. Se requieren 69 votos positivos, pero no será fácil conseguirlos para el Gobierno.



El Parlamento cuenta con 137 legisladores. De ellos, 74 pertenecen a Alianza País y sus aliados; y 63 a la oposición.



La pugna interna hizo que el bloque oficialista se fracturara y ahora se divide en morenistas, correístas y quienes aún no han tomado una posición.



Ninguno tiene los votos suficientes para, por sí solos, elegir a la nueva Vicepresidenta. Los morenistas dicen que suman al menos 46. En los otros dos sectores todavía no se atreven a lanzar números.



José Serrano, titular de la Asamblea, convocó al Pleno para conocer la terna a las 15:15. Justo un día antes de la comparecencia prevista de Jorge Glas, ante la Comisión de Fiscalización.



Este proceso paralelo es por un juicio político pedido por la oposición. Pero también dependerá de lo que suceda en la sesión plenaria del sábado.

La Constitución no permite el enjuiciamiento político a un exmandatario, solamente a exministros.



Por lo tanto, hay legisladores que creen que el proceso caducará una vez que Glas sea reemplazado. Otros asambleístas, como el proponente Roberto Gómez (Creo), sostienen que el proceso se inició mientras Glas estaba en funciones, por lo que tendrá que seguir su curso.



Así, el oficialismo en el Legislativo necesitará de los votos de la oposición para garantizar la elección de la Vicepresidenta. Serrano confía en que así será, ya que en el orden del día consta la posesión de la nueva compañera de Moreno, como último punto.



Elizabeth Cabezas, de la facción morenista, considera que la sugerencia del Presidente es que se elija a Vicuña, pues es el primer nombre de la terna y lo ha acompañado “en una situación compleja”.



La legisladora admite que van a necesitar de la oposición para lograrlo. Pero confía en que contarán con los votos de la bancada de SUMA (9) y de la bancada de Integración Nacional (BIN, 14), que reúne a las minorías legislativas.



Aunque SUMA tenía una reu­nión para tratar el tema el jueves en la tarde, su coordinador, Guillermo Celi, adelantó que ellos “viabilizarán un camino hacia la institucionalidad democrática”, ya que el país “necesita un Vicepresidente”.



Vilma Andrade, coordinadora del BIN, señaló que la mayoría de sus miembros está de acuerdo con votar por la primera de la terna. Esto, para permitir que Moreno cuente con el compañero de fórmula que propone. Sin embargo, no garantizó que todos los votos se den de esa manera.

Mientras que el coordinador del bloque socialcristiano, Henry Cucalón, afirmó que ellos se abstendrán en el momento de la votación. Para Cristina Reyes, su compañera de bancada, la terna decepciona a muchos ecuatorianos.



La relación entre el PSC y Vicuña tiene historia. En sus períodos como legisladora, la Vicepresidenta encargada fue muy crítica en sus intervenciones con el accionar del partido y sus líderes, como el alcalde Jaime Nebot.



Algo similar sucederá con Creo, la segunda fuerza política de la Asamblea, que ha sido la única que no ha participado en el proceso de diálogo con el Gobierno Nacional.



El movimiento, liderado por el excandidato presidencial Guillermo Lasso, no tomará parte en la decisión. Así lo indicó su coordinador, Roberto Gómez. “El oficialismo deberá elegir con sus votos a la persona que el Presidente ha propuesto”, dijo. Y agregó que ellos serán responsables de proponer a la nueva Vicepresidenta y de lo que ella haga durante su ejercicio del cargo.



Los únicos dentro de la Asamblea que se oponen al cambio del Segundo Mandatario son los que pertenecen a la facción correísta de AP.



Para ellos, el proceso en contra de Glas no ha sido el correcto. Y tampoco respaldan los nombres remitidos por el Primer Mandatario.



La asambleísta Marcela Aguiñaga, parte de este grupo, reconoció que es potestad del presidente Moreno remitir la terna. Pero advirtió que para que Glas pierda el puesto se requiere primero la verificación del abandono del cargo por parte de la Corte Constitucional y, después, que la misma Asamblea lo declare así. Si esto no se cumple, no darán sus votos, enfatizó.



La Asamblea tiene 30 días para tomar una decisión. Si en ese plazo no se logra una mayoría por un nombre, la primera de la terna será posesionada como Vicepresidenta, tal como lo establecen la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

María Alejandra Vicuña



Su vida política se inició en el movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), que apoyó la conformación de Alianza País, en 2006. Ahora es adherente del partido de Gobierno. Fue electa asambleísta por Guayas en los periodos 2009-2013 y 2013-2017. En la actualidad es la vicepresidenta encargada, pero también tiene a su cargo la cartera de Desarrollo Urbano y Vivienda.

María Fernanda Espinosa



Fue la primera ministra de Relaciones Exteriores de Rafael Correa, en 2007. Entre 2008 y 2014 fue representante ente la ONU en EE.UU., ministra coordinadora de Patrimonio y de Defensa. En 2015 viajó a Suiza, Ginebra, como representante permanente ante ONU. Ahí estrechó su relación de amistad con el presidente Lenín Moreno, que en entonces era enviado Especial para temas de discapacidad. Actualmente está al frente de la Cancillería.

Rosana Alvarado



Integró la Asamblea Constituyente, que elaboró la actual Constitución, entre 2007 y 2008. Se ha desempeñado como legisladora por Azuay durante tres periodos seguidos. Integró las comisiones de Legislación y Fiscalización, la de Biodiversidad y Recursos Humanos y entre 2013 y 2017 fue primera vicepresidenta de la Asamblea. Actualmente es ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.