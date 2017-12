Continúan los problemas de la recolección de basura en Quito

El olor es insoportable. Los desperdicios están desperdigados fuera de los contenedores desde hace varios días. Los perros callejeros merodean por los puntos conflictivos y rompen las fundas de basura, agravando aún más la situación.

Se trata de la problemática en la recolección de la basura, particularmente en los sectores en donde existen contenedores.



Esta situación ha complicado a los vecinos en los sectores afectados. Juan Alba tiene un taller para vehículos en las avenidas Eloy Alfaro y El Inca, en el norte de Quito. El ciudadano narró que hace varios días la basura permanece acumulada cerca de su negocio.



“Esto me complica bastante, porque los perros rompen las fundas y todo ingresa al local”, sostuvo. Alba pidió que se solucione el inconveniente lo más pronto posible, tomando en cuenta la cercanía del feriado de fin de año.



Con esa apreciación coincide Roberto Lucmaña, administrador de un restaurante en el sector de El Inca. El morador también señaló que hace falta más conciencia ciudadana. “Hay personas que ven que no hay espacio en los contenedores y siguen botando la basura afuera”, señaló.



Los problemas en la recolección se repiten en varios sectores del norte, centro y sur de la ciudad. La Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo) pidió a la ciudadanía no botar tereques, escombros, césped ni muebles viejos en los contenedores, ya que según la entidad esta sería una de las causas que provocan el daño de los brazos mecánicos en los vehículos de carga, por el exceso de peso.



El miércoles 27 de diciembre del 2017, Emaseo pidió disculpas públicas por la situación, a través de un comunicado de prensa.

En Quito se instalaron 6 200 contenedores. Foto. Eduardo Terán / EL COMERCIO

Juan Pablo Muñoz, gerente de Emaseo, anunció se tomaron medidas para repotenciar el servicio y regularizarlo en los próximos días, mediante un plan de contingencia.



El funcionario señaló que se incorporarán 30 volquetas de otras instituciones municipales que recogerán los desperdicios que están fuera de los contenedores. Posteriormente, según Emaseo, pasará un carro de carga lateral para vaciarlos. “Es una situación bastante complicada por el daño de la maquinaria”, aseguró el funcionario.



En Quito se instalaron 6 200 contenedores. Según Emaseo, en el 2018 se adquirirá nueva maquinaria para solventar el problema.