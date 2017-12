Garnica pedirá al Concejo que se presente un informe sobre el accidente de la volqueta cargada de lodo

El concejal Sergio Garnica, miembro de la Comisión de Movilidad, y parte del Directorio de la Empresa Metropolitana Metro de Quito, aseguró que iniciará una fiscalización para que se aclare el accidente ocurrido la madrugada del domingo 17 de diciembre del 2017.

Ese día, a la 01:00, una volqueta cargada de lodo bajó por la calle Marcos Jofre y al llegar a la calle Félix Oralabal, no curvó, sino que se impactó contra la casa donde funcionaba la imprenta Trujillo y Trujillo impresores. Debido al impacto el conductor murió y la edificación y la maquinaria de la imprenta se destruyeron. Según Fernando Arias, dueño de la casa y de la imprenta, el daño bordea los USD 300 000.



El lodo de la volqueta se desperdigó por el patio y cubrió los escombros que quedaron de la parte frontal de la vivienda. Según los vecinos, luego del cierre de la escombrera de El Troje, hace 12 días, las volquetas cargadas con la tierra húmeda producto de la excavación del Metro, comenzaron a bajar por la calle Marcos Jofre, rumbo al Parque Bicentenario, donde se habilitó un espacio temporal para el depósito de lodos.

La Empresa Metro de Quito en un comunicado informó que según información oficial del Consorcio Constructor CL1, la volqueta accidentada no realizaba un traslado autorizado por el Consorcio.



No pertenecía a las operaciones regulares y oficiales del Metro de Quito en ese momento. Esto pese a que Siete vecinos del barrio afectado contaron que minutos luego del choque, poco a poco otras volquetas también cargadas de lodo, siguieron bajando por la misma calle y al ver el accidente se detuvieron para ver de quien se trataba y que contaron que venían de Solanda con tierra del Metro.



Leonardo Macanchi, hijo de la dueña de la casa ubicada junto a la vivienda afectada, contó que las volquetas siguen bajando por esa calle hasta hoy lunes 18 de diciembre. “Hoy en la mañana conté cerca de 15 volquetas en un lapso de unas tres horas”, aseguró.

Por su lado, el comunicado del Metro dice que la volqueta accidentada esa noche, transitaba por una ruta ajena a la que usan los vehículos de carga que trabajan en el proyecto.



Los vecinos aseguran que todos los días cientos de volquetas utilizaban esa vía, que no pueden dormir tranquilos, y que se volvió una zona insegura ya que los autos pesados bajan a toda velocidad.

Garnica puntualizó que el manejo de las rutas de las volquetas utilizadas para los desalojos, le corresponde al Consorcio que ejecuta la obra del Metro, que tiene responsabilidad de todo lo que implica movimiento de tierras y demás. Además, Garnica añadió, si esa no era la ruta, ¿por qué entonces los vecinos aseguran que siguen pasando por allí los vehículos pesados cargados de lodos?

El Edil explicó además, que frente a la afectación de la propiedad privada, quien responde es el propietario del vehículo que causó el accidente, pero que eso depende de cómo concluyan las investigaciones.



“En primera instancia recae en el propietario, pero puede haber algún tipo de corresponsabilidad frente a como se está dando el tema pero hay que espera que concluya el informe oficial”, dijo.

Cuestionó, asimismo, el comunicado enviado a los medios de comunicación por parte de la Empresa Metro de Quito. “A ningún momento se niega que esa tierra haya sido de las excavaciones. Lo que se dice es que la volqueta accidentada no realizaba un traslado autorizado por el Consorcio. Eso insinúa que hay trabajos irregulares, lo que genera más preocupación.



Alguien debió haber cargado esa volqueta, no puede ser que el dueño de la volqueta hay ido a cargar clandestinamente”.

Garnica dijo que pedirá información urgente, porque alguien está fallando. “Voy a pedir explicaciones como fiscalizador, porque los dichos y contradichos de la empresa no me satisfacen”, concluyó.