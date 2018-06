Volcán La Cumbre, en Galápagos, entró en erupción

LEA TAMBIÉN

El volcán La Cumbre, ubicado en la isla Fernandina, en el archipiélago de Galápagos, hizo erupción este 16 de junio del 2018.

El anuncio lo hizo el Ministerio de Ambiente en coordinación con el Parque Nacional Galápagos. Asimismo, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) reportó que luego de un “enjambre sísmico y tremor” inició el periodo eruptivo.



Guías que navegaban cerca de la zona donde se encuentra el volcán confirmaron el evento natural. Ellos dieron aviso a las autoridades del Parque; además, el IG detectó en imágenes satelitales una “anomalía térmica en el flanco nor noroeste del volcán”.



Los guardaparques se encontraban haciendo labores de control en la zona del canal Bolívar a la hora del suceso. Las primeras imágenes a las que la dirección del Parque tuvo acceso muestran “una columna de humo que se levanta varios cientos de metros sobre el volcán, así como lava descendiendo por el flanco norte, la que podría llegar al mar”.



La Cumbre es un volcán que tiene 1 476 metros de altura. Su última erupción fue el 14 de septiembre del 2017. Se encuentra en una isla que es joven y no habitada por seres humanos, únicamente por flora y fauna nativa.



Entre los animales que viven en el sitio se hallan iguanas terrestres y marinas, culebras, ratas endémicas, cormoranes no voladores, pingüinos, etc.



Las autoridades ambientales informaron que “solo harán monitoreo para documentar los cambios que este proceso geológico natural produce sobre los ecosistemas y sus respetivos procesos ecológicos evolutivos”.